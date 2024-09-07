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Украина – Албания: анонс матча Лиги наций

Прага, Суббота 07 сентября 2024 08:45
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Украина – Албания: анонс матча Лиги наций Фото: Михаил Мудрик получил серьезного конкурента в национальной команде (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины встретится со сборной Албании в первом туре Дивизиона B Лиги наций 2024/25.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

Украина – Албания

7 сентября, 21:45, Прага, "Летная", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

Подопечные Сергея Реброва выходят на старт четвертого сезона турнира. После посредственного выступления на Евро-2024 от "сине-желтых" ждут яркой реабилитации в Лиге наций. Главная задача – повышение в классе по итогам соревнований.

Украина – Албания: анонс матча Лиги наций

Сборная Украины столкнулась только с одной кадровой проблемой. Сентябрьский цикл матчей из-за травмы пропустит форвард Артем Довбик. Тренерский штаб решил не вызывать третьего нападающего, поэтому за место в основе конкурируют Роман Яремчук и Владислав Ванат.

Интрига сохраняется в средней линии. На позиции в центральном треугольнике претендуют минимум 5 исполнителей. Впрочем, больше игровой практики в новом сезоне имеют "динамовцы" Владимир Бражко и Николай Шапаренко, а также "горняк" Георгий Судаков. Потенциальный дебютант Владислав Кабаев может посадить в запас Михаила Мудрика.

Потери сборной Албании выглядят более серьезными. "Орлам" не помогут центрбек Берат Джимсити и форвард Армандо Броя. Кроме того, наставник балканцев Силвиньо анонсировал кадровые эксперименты в поединках против Украины и Грузии.

Украина – Албания: анонс матча Лиги наций

Ориентировочные составы на матч Украина – Албания

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Цыганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Яремчук

Албания: Стракоша – Балью, Айети, А. Байрами, Митай – Рамадани, Асллани – Асани, Лачи, М. Байрами – Манай

Прогноз РБК-Украина Sport – 2:0

Хорошое начало – половина дела. Особенно в молниеносных двухкруговых турнирах вроде Лиги наций. "Сине-желтые" подходят к матчу в статусе фаворита. Однако сборная Албании давно перестала быть регулярным поставщиком очков для других команд. Балканские "орлы" приняли участие в двух из трех последних чемпионатов Европы и могут доставить хлопоты любому сопернику. Но для подтверждения намерений подняться в Дивизион A Украина должна побеждать албанцев.

К слову, накануне разобрали тернистый путь сборной Сан-Марино к дебютной победе в истории.

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