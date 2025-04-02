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Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации: кого это касается

Украина, Среда 02 апреля 2025 09:44
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Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации: кого это касается Фото: Бронирование от мобилизации снова изменили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Порядок бронирования военнообязанных от мобилизации снова изменили. Изменения касаются как отдельных отраслей, так и в целом процедуры бронирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой постановление от 28 марта 2025 г. № 360.

Согласно постановлению, в общем количестве военнообязанных не будут учитываться военнообязанные, забронированные другими предприятиями, учреждениями, организациями (ранее не учитывались только военнообязанные-женщины, чиновники и руководители госпредприятий).

Стопроцентное бронирование получили работники государственных предприятий Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла".

Теперь могут забронировать до 75% военнообязанных работников предприятия, производящие, транспортирующие тепловую энергию и предоставляющие услуги по поставке тепловой энергии, централизованного снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода, управления бытовыми отходами.

Также предусмотрено, что требования по уровню зарплаты в 20 тысяч гривен для бронирования не будут применять к работникам:

  • производителей электрической и тепловой энергии, в состав которых входят разрушенные или поврежденные в результате вооруженной агрессии производственные / генерирующие мощности, и предприятий, обслуживающих объекты из секторального перечня объектов критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения;
  • нефтеперерабатывающих предприятий, в уставном капитале которых более 25% акций / долей принадлежат государству.

Напомним, 1 апреля утратили силу все бронирования от мобилизации, которые были оформлены по старым правилам. Продолжить бронирование после этой даты смогут только компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев.

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Бронирование от мобилизации
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