Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации: кого это касается

Порядок бронирования военнообязанных от мобилизации снова изменили. Изменения касаются как отдельных отраслей, так и в целом процедуры бронирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой постановление от 28 марта 2025 г. № 360 .

Согласно постановлению, в общем количестве военнообязанных не будут учитываться военнообязанные, забронированные другими предприятиями, учреждениями, организациями (ранее не учитывались только военнообязанные-женщины, чиновники и руководители госпредприятий).

Стопроцентное бронирование получили работники государственных предприятий Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла".

Теперь могут забронировать до 75% военнообязанных работников предприятия, производящие, транспортирующие тепловую энергию и предоставляющие услуги по поставке тепловой энергии, централизованного снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода, управления бытовыми отходами.

Также предусмотрено, что требования по уровню зарплаты в 20 тысяч гривен для бронирования не будут применять к работникам: