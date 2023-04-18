Украинцы могут вернуть деньги за билеты в купе и плацкарты, но есть условие

"Укрзализныця" обновила правила возврата средств за билеты. Теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Правда, при условии, если он вернет билет в кассе или онлайн не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. Еще недавно это было возможно только за 9 часов", - говорится в сообщении.
Также будут возвращать полную стоимость билета, даже если вы опоздали на поезд (кроме билета на плацкарты).
"Раньше компания компенсировала лишь 10% от цены. Воспользоваться такой возможностью можно в течение часа и только в кассе", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось, "Укрзализныця" обновила правила возвращения билетов. Теперь можно вернуть полную стоимость билета даже после отправления поезда.
Напомним, с 8 апреля между Краматорском и Львовом начал курсировать новый поезд. "УЗ" запустила движение №104/103.
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