"Укрзализныця" запускает поезд Львов-Краматорск: график движения

Между Краматорском и Львовом будет курсировать новый поезд. "Укрзализныця" запускает движение №104/103.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"После успешного опыта "Поезда единения" "Укрзализныця" запускает поезд №104/103 Львов - Краматорск", - говорится в сообщении.

Как он будет курсировать

По информации перевозчика, рейс будет отправляться из Львова с 8 апреля через день в 18:35 и прибывать в Краматорск в 15:06.

В обратном направлении из Краматорска поезд будет отправляться с 9 апреля через день в 15:55 и прибывать во Львов в 11:51.

В пресс-службе добавляют, что билеты на поезд уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, недавно мы писали, что УЗ возобновляет движение регионального экспресса "Харьков - Сумы - Конотоп".

Добавим, что УЗ назначила новый поезд из Сумской области в Тернополь, который будет курсировать через Киев.

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