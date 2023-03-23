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"Укрзализныця" запускает поезд Львов-Краматорск: график движения

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Краматорск, Четверг 23 марта 2023 09:40
"Укрзализныця" запускает поезд Львов-Краматорск: график движения Фото: "Укрзализныця" запускает поезд Львов-Краматорск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Между Краматорском и Львовом будет курсировать новый поезд. "Укрзализныця" запускает движение №104/103.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"После успешного опыта "Поезда единения" "Укрзализныця" запускает поезд №104/103 Львов - Краматорск", - говорится в сообщении.

Как он будет курсировать

По информации перевозчика, рейс будет отправляться из Львова с 8 апреля через день в 18:35 и прибывать в Краматорск в 15:06.

В обратном направлении из Краматорска поезд будет отправляться с 9 апреля через день в 15:55 и прибывать во Львов в 11:51.

В пресс-службе добавляют, что билеты на поезд уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, недавно мы писали, что УЗ возобновляет движение регионального экспресса "Харьков - Сумы - Конотоп".

Добавим, что УЗ назначила новый поезд из Сумской области в Тернополь, который будет курсировать через Киев.

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Укрзализныця Львов Краматорск
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