Українці можуть повернути кошти за квитки в купе і плацкарти, але є умова

"Правда, за умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Ще донедавна це було можливо лише за 9 годин", - йдеться в повідомленні.

Також повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо ви запізнилися на поїзд (окрім квитка на плацкарти).

"Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни. Скористатися такою можливістю можна протягом першої години й тільки у касі", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" оновила правила повернення квитків. Тепер можна повернути повну вартість квитка навіть після відправлення поїзда.

Нагадаємо, з 8 квітня між Краматорськом та Львовом почав курсувати новий потяг. "Укрзалізниця" запустила рух №104/103.