Можно получить полную стоимость. УЗ обновила правила возврата билетов

"Укрзализныця" обновила правила возвращения билетов. Теперь можно вернуть полную стоимость билета даже после отправления поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

В частности, теперь:

В действие вступили изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Напомним, УЗ начала плановые ремонты инфраструктуры, которые позволят ускорить движение. Поэтому вносятся временные изменения в расписании движения ряда поездов.

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