Украинцы могут оцифровать трудовую книжку даже за рубежом: инструкция ПФУ

В Украине продолжается внедрение электронных трудовых книжек. До 2026 года все записи о трудовой деятельности работников должны быть переведены в цифровой формат. Это можно сделать, находясь за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
В Украине с 2021 года введена электронная трудовая книжка, которая содержит цифровые данные о приеме на работу, переводе, увольнении и других изменениях в трудовой деятельности. Электронная трудовая книжка позволяет хранить полную историю работы работника в электронном виде и упрощает подтверждение страхового стажа.
По данным ПФУ, сведения о трудовой деятельности до 1 января 2004 года можно оцифровать из бумажных трудовых книжек. Это позволяет сохранить все записи о периодах работы человека в информационной системе ПФУ и учитывать их при исчислении страхового стажа.
Страховой стаж исчисляется на основе данных системы персонифицированного учета. Для периодов работы до ее внедрения используются документы, внесенные в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования, включая оцифрованные записи из бумажных книжек.
Оцифровать трудовую книжку можно даже находясь за границей. Для этого нужно отсканировать все страницы с записями и придерживаться следующих требований:
Пошаговая инструкция подачи сканов:
Проверить результаты обработки можно в разделе "Мои обращения".
Пенсионный фонд гарантирует доступ к сервисам вебпортала с территорий государств, дружественных к Украине, что позволяет украинцам за рубежом оформить документы без необходимости личного посещения.
Оцифровка трудовой книжки упрощает подтверждение стажа для начисления пенсии, устраняет риск потери бумажных документов и позволяет вести полную электронную историю трудовых отношений.
Напомним, ПФУ объяснил правила подтверждения трудового стажа для назначения пенсии. Записи до 2004 года подтверждаются бумажными трудовыми книжками, после 2004 года стаж исчисляется автоматически. Украинцы могут оцифровать бумажные книжки для электронного учета до 10 июня 2026 года, но отсутствие сканов не приведет к потере стажа.
Также мы писали, как подтвердить страховой стаж для пенсии в Украине, если трудовая книжка утеряна или содержит ошибки. После 2004 года стаж исчисляется по данным реестра, до 2004 года - по книжке или другим документам, включая справки, договоры, свидетельства коллег.