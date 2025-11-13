Украинцы могут оцифровать трудовую книжку даже за рубежом: инструкция ПФУ

Для чего нужно оцифровывать трудовую книжку

В Украине с 2021 года введена электронная трудовая книжка, которая содержит цифровые данные о приеме на работу, переводе, увольнении и других изменениях в трудовой деятельности. Электронная трудовая книжка позволяет хранить полную историю работы работника в электронном виде и упрощает подтверждение страхового стажа.

По данным ПФУ, сведения о трудовой деятельности до 1 января 2004 года можно оцифровать из бумажных трудовых книжек. Это позволяет сохранить все записи о периодах работы человека в информационной системе ПФУ и учитывать их при исчислении страхового стажа.

Страховой стаж исчисляется на основе данных системы персонифицированного учета. Для периодов работы до ее внедрения используются документы, внесенные в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования, включая оцифрованные записи из бумажных книжек.

Как подать трудовую книжку на оцифровку онлайн

Оцифровать трудовую книжку можно даже находясь за границей. Для этого нужно отсканировать все страницы с записями и придерживаться следующих требований:

сканкопии должны быть цветными и четкими;

полные страницы с текстом, реквизитами, серией и номером, датами, печатями и подписями;

форматы файлов: JPG или PDF, размер - до 1 МБ, рекомендуемое качество - 300 dpi.

Пошаговая инструкция подачи сканов:

авторизуйтесь на веб-портале Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП или Дія.Підпису;

в разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите вкладку "Сведения о трудовых отношениях";

заполните информацию о лице и предоставьте согласие на обработку персональных данных;

прикрепите сканированные копии всех страниц в хронологическом порядке и нажмите "Підписати та відправити в ПФУ".

Проверить результаты обработки можно в разделе "Мои обращения".

Пенсионный фонд гарантирует доступ к сервисам вебпортала с территорий государств, дружественных к Украине, что позволяет украинцам за рубежом оформить документы без необходимости личного посещения.

Оцифровка трудовой книжки упрощает подтверждение стажа для начисления пенсии, устраняет риск потери бумажных документов и позволяет вести полную электронную историю трудовых отношений.