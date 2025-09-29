ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пенсионный фонд пояснил, что будет со стажем до 2004, если не оцифровать трудовую книжку

Украина, Понедельник 29 сентября 2025 10:54
UA EN RU
Пенсионный фонд пояснил, что будет со стажем до 2004, если не оцифровать трудовую книжку Фото: трудовую книжку нужно оцифровать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины разъяснил правила учета трудового стажа для назначения пенсии. В частности, речь идет о порядке подтверждения периодов работы до 2004 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как определяется право на пенсию

Страховой стаж является главным критерием для назначения пенсии. Периоды работы до 1 января 2004 года подтверждаются записями в бумажной трудовой книжке, оформленной надлежащим образом.

Стаж после 1 января 2004 года исчисляется автоматически по данным реестра застрахованных лиц, пояснили в ПФУ.

Переход к электронным трудовым книжкам

В 2021 году в Украине ввели электронный учет трудовой деятельности. Электронная трудовая книжка содержит информацию о приеме на работу, переводе, увольнении и других изменениях.

Чтобы в ней были все сведения, включая данные до 2004 года, нужно оцифровать бумажные записи.

Конечный срок оцифровки

Закон определяет пятилетний переходный период для внесения данных в реестр. Пенсионный фонд вносит недостающую информацию на основе сканированных копий трудовых книжек.

Последний день подачи таких данных - 10 июня 2026 года.

Кто может подать документы

Подать сканированную трудовую книжку можно через веб-портал Пенсионного фонда. Это могут сделать как работодатели, так и сами работники через личный кабинет.

Таким образом, украинцы самостоятельно контролируют полноту данных о своем стаже.

Можно ли потерять стаж

В Пенсионном фонде отмечают, что отсутствие оцифрованной копии трудовой книжки не приведет к потере стажа. Работа до 2004 года и дальше засчитывается на основании бумажных документов.

Кроме того, данные после 2004 года автоматически учитываются в государственном реестре.

Напомним, в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно 32 года страхового стажа.

По условиям пенсионной реформы, страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 года это будет 35 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины Пенсии в Украине
Новости
Трамп разрешил Украине бить вглубь России, но с оговоркой, - Келлог
Трамп разрешил Украине бить вглубь России, но с оговоркой, - Келлог
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен