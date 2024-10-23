Как создать военно-учетный документ онлайн без очередей и ТЦК: инструкция

Получить военно-учетный документ (ВУД) с данными из реестра призывников, военнообязанных и резервистов Украины можно онлайн - с помощью "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".

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Как оформить военный билет онлайн

Получить военно-учетный документ (ВУД) онлайн могут те пользователи, которые состоят на военном учете и о которых есть данные в реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Для того чтобы начать оформление ВУД удаленно (с помощью портала "Дія"), нужно прежде всего:

зайти на портал "Дія"

нажать на "Каталог послуг" в левом верхнем углу

среди услуг для граждан выбрать "Довідки та витяги"

перейти к разделу "Військово-обліковий документ"

Каталог услуг в "Дія" (скриншот: diia.gov.ua)

Нажав "Подати заяву" нужно выбрать способ авторизации (чтобы подтвердить свою личность):

с помощью Ваnk ID

с помощью "Дія.Підпис"

с помощью файлового ключа

с помощью аппаратного ключа

Сделать это не сложно, если следовать соответствующим инструкциям.

Подача заявления и авторизация (скриншот: diia.gov.ua)

После регистрации или авторизации в кабинете гражданина с помощью электронной подписи нужно:

проверить свои данные

проверить сформированное заявление

подписать его электронной подписью

Готовый документ поступит на вашу электронную почту на протяжении ориентировочно 10 минут. Кроме того, его можно скачать в личном кабинете в разделе "Отримані документи".

Проверить актуальность информации в документе можно, отсканировав QR-код на нем с помощью приложения "Резерв+".

В случае изменения тех или иных данных, нужно будет заказать документ повторно для его использования.