Украинцы за границей смогут дистанционно оформить бронь от мобилизации: детали

Чернышов рассказал, что в странах, где находится больше всего украинцев, сейчас создаются Unity Hub - центры, которые позволят гражданам за рубежом трудоустроится в Украине.

"Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", - добавил министр.

По его словам, именно в таких центрах украинцам будут предлагать трудоустройство и бронирование, если оно предусмотрено.