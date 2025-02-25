Українці за кордоном зможуть дистанційно оформити бронь від мобілізації: деталі

Чернишов розповів, що в країнах, де перебуває найбільше українців, зараз створюють Unity Hub - центри, які дадуть змогу громадянам за кордоном працевлаштуватися в Україні.

"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, уже мала такий статус, який не дозволяє їй потрапити в ситуацію, коли між кордоном і заводом її мобілізують", - додав міністр.

За його словами, саме в таких центрах українцям пропонуватимуть працевлаштування та бронювання, якщо воно передбачене.