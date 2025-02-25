Українці за кордоном зможуть дистанційно оформити бронь від мобілізації: деталі

Українці за кордоном отримають можливість дистанційного оформлення бронювання від мобілізації. Для цього за кордоном відкриють спеціальні центри.
Про це заявив віце-прем'єр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Економічну правду".
Чернишов розповів, що в країнах, де перебуває найбільше українців, зараз створюють Unity Hub - центри, які дадуть змогу громадянам за кордоном працевлаштуватися в Україні.
"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, уже мала такий статус, який не дозволяє їй потрапити в ситуацію, коли між кордоном і заводом її мобілізують", - додав міністр.
За його словами, саме в таких центрах українцям пропонуватимуть працевлаштування та бронювання, якщо воно передбачене.
Нагадаємо, раніше глава Міністерства національної єдності Олексій Чернишов заявляв про те, що в Берліні відкриють Unity Hub.
Такий центр забезпечуватиме доступ українців до освітніх і кар'єрних можливостей як в Україні, так і в країні перебування.
До слова, дані Міністерства внутрішніх справ ФРН свідчать про те, що в Німеччині станом на початок 2025 року проживають понад 1 млн українських біженців.
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