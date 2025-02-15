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В Берлине откроют хаб для украинцев: будут оказывать помощь готовым вернуться домой

Германия, Суббота 15 февраля 2025 15:35
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В Берлине откроют хаб для украинцев: будут оказывать помощь готовым вернуться домой Фото: глава Министерства национального единства Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В Берлине откроется украинский Unity Hub ("Центр единства"). Украина и Германия подписали Совместную декларацию о намерениях.

Об этом заявил глава Министерства национального единства Алексей Чернышов журналистам во время церемонии подписания документа, передает РБК-Украина.

Так, от Германии декларацию утвердил глава федеральной канцелярии и федеральный министр по спецпоручениям Вольфганг Шмидт, а со стороны Украины - глава Министерства национального единства Алексей Чернышов.

"Подписание Совместной декларации о намерениях открытия украинского Unity Hub в Берлине - важный шаг для поддержки наших граждан за рубежом. Это профессиональное пространство, которое объединяет общество, бизнес и культурные инициативы", - рассказал он.

По данным Чернышова, он будет обеспечивать доступ к образовательным и карьерным возможностям как в Украине, так и в стране пребывания - в центре помогут вынужденным переселенцам адаптироваться, учиться и развивать свои инициативы, а тем, кто будет готов, предоставят всю необходимую помощь для возвращения домой.

Центры откроют не только в Берлине

Как сообщалось, в трех странах Европы могут открыться центры возвращения для украинских беженцев. Они могут появиться в Польше, Чехии и Германии.

В частности, Украина готова принять граждан, проживающих за рубежом, например, в оборонную промышленность, поскольку в стране не хватает квалифицированных рабочих.

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