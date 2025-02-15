В Берлине откроют хаб для украинцев: будут оказывать помощь готовым вернуться домой

Об этом заявил глава Министерства национального единства Алексей Чернышов журналистам во время церемонии подписания документа, передает РБК-Украина .

Так, от Германии декларацию утвердил глава федеральной канцелярии и федеральный министр по спецпоручениям Вольфганг Шмидт, а со стороны Украины - глава Министерства национального единства Алексей Чернышов.

"Подписание Совместной декларации о намерениях открытия украинского Unity Hub в Берлине - важный шаг для поддержки наших граждан за рубежом. Это профессиональное пространство, которое объединяет общество, бизнес и культурные инициативы", - рассказал он.

По данным Чернышова, он будет обеспечивать доступ к образовательным и карьерным возможностям как в Украине, так и в стране пребывания - в центре помогут вынужденным переселенцам адаптироваться, учиться и развивать свои инициативы, а тем, кто будет готов, предоставят всю необходимую помощь для возвращения домой.