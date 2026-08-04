Украинцы за рубежом могут потерять доступ к госжилью и выплатам: есть важное условие

В Ирландии часть украинцев рискуют потерять государственное жилье и социальную поддержку - более 100 общественных организаций обратились к правительству с предупреждением о возможных последствиях таких изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE .

Главное

в Ирландии часть украинцев рискуют потерять государственное жилье;

речь идет о людях с инвалидностью;

условие: человека могут вынудить отказаться от финансовой помощи в обмен на жилье;

Кого именно касается проблема

Речь идет об украинцах с инвалидностью, получающих государственное обеспечение жильем в рамках статуса временной защиты. Коалиция из 121 организации предупредила, что запланированные изменения могут поставить эту уязвимую группу перед выбором - жилье или финансовую помощь.

По словам Форума гражданского общества Украины, отмена государственного обеспечения жильем одновременно со снижением ежемесячной выплаты тем, кто принимает украинских беженцев у себя, стала "крайне разрушительной, контрпродуктивной и повторно травмирующей" для людей на фоне продолжающейся войны.

В чем именно состоит ключевое условие

Острая часть проблемы касается пособия по инвалидности (Disability Allowance): людей могут заставить официально отказаться от этой финансовой поддержки в обмен на продление доступа к государственному жилью.

По данным форума, жителям также сообщали, что получение некоторых социальных выплат могут расценить как доказательство уязвимости при определении права на дальнейшее проживание, а некоторым говорили, что именно продление государственного обеспечения жильем может повлиять на право получать эти выплаты.

Чем это чревато семьям

В обращении отмечается, что людей, которым продолжат предоставление жилья, могут переселить в другие части страны, нарушая доступ к медицинской помощи, услугам для людей с инвалидностью и уже отлаженным сетям поддержки.

Семьи могут разделить, если человеку с инвалидностью разрешат остаться в государственном жилье, а родственников, оказывающих ежедневную поддержку, заставят уехать. По словам организаций, это повлечет за собой "существенное нарушение неформальных механизмов ухода".