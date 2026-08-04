ua en ru
Вт, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинцы за рубежом могут потерять доступ к госжилью и выплатам: есть важное условие

07:37 04.08.2026 Вт
2 мин
Людей могут поставить перед выбором - жилье или финансовая помощь
aimg Екатерина Коваль
Украинцы за рубежом могут потерять доступ к госжилью и выплатам: есть важное условие Фото: правозащитники предупреждают о рисках для уязвимых категорий украинцев (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Ирландии часть украинцев рискуют потерять государственное жилье и социальную поддержку - более 100 общественных организаций обратились к правительству с предупреждением о возможных последствиях таких изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.

Главное

  • в Ирландии часть украинцев рискуют потерять государственное жилье;
  • речь идет о людях с инвалидностью;
  • условие: человека могут вынудить отказаться от финансовой помощи в обмен на жилье;

Кого именно касается проблема

Речь идет об украинцах с инвалидностью, получающих государственное обеспечение жильем в рамках статуса временной защиты. Коалиция из 121 организации предупредила, что запланированные изменения могут поставить эту уязвимую группу перед выбором - жилье или финансовую помощь.

По словам Форума гражданского общества Украины, отмена государственного обеспечения жильем одновременно со снижением ежемесячной выплаты тем, кто принимает украинских беженцев у себя, стала "крайне разрушительной, контрпродуктивной и повторно травмирующей" для людей на фоне продолжающейся войны.

В чем именно состоит ключевое условие

Острая часть проблемы касается пособия по инвалидности (Disability Allowance): людей могут заставить официально отказаться от этой финансовой поддержки в обмен на продление доступа к государственному жилью.

По данным форума, жителям также сообщали, что получение некоторых социальных выплат могут расценить как доказательство уязвимости при определении права на дальнейшее проживание, а некоторым говорили, что именно продление государственного обеспечения жильем может повлиять на право получать эти выплаты.

Чем это чревато семьям

В обращении отмечается, что людей, которым продолжат предоставление жилья, могут переселить в другие части страны, нарушая доступ к медицинской помощи, услугам для людей с инвалидностью и уже отлаженным сетям поддержки.

Семьи могут разделить, если человеку с инвалидностью разрешат остаться в государственном жилье, а родственников, оказывающих ежедневную поддержку, заставят уехать. По словам организаций, это повлечет за собой "существенное нарушение неформальных механизмов ухода".

Напомним, подобные ограничения для беженцев вводятся и другими странами Европы. Ранее Британия обязала часть беженцев возвращать государству средства, потраченные на их содержание при рассмотрении заявлений в убежище.

В то же время для тех украинцев, кто планирует вернуться из-за границы, заработала специальная платформа "Домой" - она помогает составить пошаговый план действий, от поиска жилья до обучения детей.

Ранее в Совете Европы рассказывали, как украинские беженцы пытаются "выжимать" из ЕС.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ирландия Выплаты Жилье
Новости
Дроны атаковали склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях (видео)
Дроны атаковали склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях (видео)
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины