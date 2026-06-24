Украинцы определились, как разрешать исторические споры с Польшей, - КМИС

Согласно данным опроса, 90% украинцев стремятся к конструктивному взаимодействию с Польшей.

Большинство (57%) разделяет прагматичный взгляд, что каждая нация может иметь своих героев и другим нациям нельзя вмешиваться.

Еще 33% рассчитывают, что через совместные комиссии историков, а не политиков, можно добиться консенсусной точки зрения.

Однако только 1% опрошенных считают, что Украина должна выполнить все требования Польши и в целом придерживаться польского взгляда на взаимную историю.

Еще 4% напротив ожидают, что Польша будет лишена субъектности в исторических вопросах.