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Украинцы определились, как разрешать исторические споры с Польшей, - КМИС

11:13 24.06.2026 Ср
2 мин
Только 1% украинцев считают, что Украина должна пойти на уступки Польше
aimg Татьяна Степанова
Фото: украинцы хотят конструктивного диалога с Польшей по поводу исторических споров (Getty Images)

Большинство украинцев поддерживают конструктивный подход к разрешению исторических споров с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, 90% украинцев стремятся к конструктивному взаимодействию с Польшей.

Большинство (57%) разделяет прагматичный взгляд, что каждая нация может иметь своих героев и другим нациям нельзя вмешиваться.

Еще 33% рассчитывают, что через совместные комиссии историков, а не политиков, можно добиться консенсусной точки зрения.

Однако только 1% опрошенных считают, что Украина должна выполнить все требования Польши и в целом придерживаться польского взгляда на взаимную историю.

Еще 4% напротив ожидают, что Польша будет лишена субъектности в исторических вопросах.

Конфликт между Украиной и Польшей

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши.

Причиной такого шага стало присвоение одному из подразделений сил специальных операций ВСУ почетного наименования в честь Героев УПА.

После этого о намерении отказаться от польских знаков отличия заявили бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Аналогичное решение озвучили руководитель ОП Кирилл Буданов, глава МИД Андрей Сибига и эксглава правительства Владимир Гройсман.

Зеленский заявил, что его польский коллега использует разжигание ненависти к украинцам как инструмент внутриполитической борьбы.

По словам главы государства, Навроцкий повторяет ошибки, которые в свое время допустил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также Зеленский подчеркнул, что именно украинцы сегодня ценой собственных жизней защищают безопасность не только своей страны, но Польши и всего Европейского Союза.

В то же время в МИД заявили, что Украина ведет "спокойную дипломатическую работу" с польской стороной, чтобы снизить эмоциональное напряжение и урегулировать обострение в двусторонних отношениях.

Детальнее о дипломатическом обострении между Киевом и Варшавой и его возможных последствиях для Украины - в материале РБК-Украина.

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