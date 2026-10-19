Большинство украинцев не готовы отдать Донбасс в обмен на гарантии безопасности, - опрос

Большинство украинцев категорически против того, чтобы отдать Россию Донбасс в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз Киевского международного института социологии ( КМИС ).

В КМИС спросили людей о таком условии мира: Украина выводит войска из подконтрольных территорий Донбасса, в частности, из Краматорска и Славянска, а эти территории переходят под контроль России. США и Европа дают Украине гарантии безопасности.

Такой вопрос социологи задают с января 2026 года. В этот раз 61% ответили, что такое условие для них абсолютно неприемлемо.

Фото: опрос КМИС (kiis.com.ua)

Еще 35% допускают такой вариант, но большинство из них называют его сложным решением. Без значительных колебаний согласились бы только 7%. Затруднились определиться 4% опрошенных.

По сравнению с концом июля - началом августа заметных изменений нет.

Изменил ли давление на Украину мнение людей

Опрос длился с 8 по 16 октября. Поэтому социологи сравнили ответы на объявление "дизельного соглашения" и дальнейшее давление на Украину и после него.

Среди опрошенных 8-9 октября категорически против были 57%. Среди опрошенных 10-16 октября - 62%.

"Формально разница в пределах погрешности, однако мы видим, что (по крайней мере) кампания давления на Украину не привела к более высокой готовности принять это предложение", - говорится в прессрелизе.

Что говорят в регионах

Во всех регионах половина или большинство опрошенных отвергают такое предложение. Больше тех, кто готов ее одобрить, среди жителей востока, преимущественно Харьковщины. Там согласились бы 45%, а категорически против 51%.

В других регионах, в частности на Юге и Нижнем Поднепровье, категорически против 60% до 66%.

"Несмотря на беспощадную кампанию бомбардировок г. Киева баллистическими ракетами и реактивными дронами, большинство жителей столицы (66%) категорически против такого предложения", - отметили в КМИС.

Формально именно в столице таких людей больше всего среди всех регионов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решения Вашингтона выглядят как давление, чтобы вынудить Украину капитулировать.

Среди таких шагов он назвал ограничение Starlink и задержку поставок ракет в Patriot.