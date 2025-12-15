Украинцы готовы терпеть войну столько, сколько нужно? Что показал опрос КМИС

"Большинство украинцев (63%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в сентябре было 62%). Еще 1% ответили, что готовы терпеть около года", - говорится в результатах КМИС.

Также отмечается, что о более коротком периоде завершения войны (полгода или несколько месяцев) говорят 15% респондентов - в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на вопрос.

Кроме того, только 9% украинцев ожидают, что война завершится до начала 2026 года (в сентябре было 18%) и только 14% ожидают завершения хотя бы в первой половине 2026 года (в сентябре было 15%). То есть лишь четверть украинцев рассчитывают на завершение в условно недалекой перспективе.

"Зато 11% говорят о второй половине 2026 года (было 12%), 32% - о 2027 году и позже (было столько же). Каждый третий респондент (33%, рост с 23% по сравнению с сентябрем) ответил "не знаю", - добавили в КМИС.