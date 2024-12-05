Украинцы могут помогать Силам обороны защитить небо: как это сделать

В Украине есть приложение "єППО", которое позволяет гражданам оперативно сообщать о вражеских целях, таких как ракеты, беспилотники или авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

В Украине разработали приложение "єППО" для повышения безопасности во время войны

С целью улучшения уровня безопасности и защиты граждан Украины в условиях полномасштабной войны было разработано приложение "єПВО". Это приложение позволяет гражданам оперативно сообщать о выявленных угрозах, в частности, вражеских ракетах, беспилотниках или авиации. Благодаря инновационным технологиям и активному участию пользователей, система воздушной обороны Украины стала еще более эффективной.

Как работает приложение "єППО"

Приложение "єППО" позволяет каждому пользователю, заметившему вражескую цель, оперативно сообщить об этом через приложение. Вот как это работает:

Быстрое сообщение : Благодаря функции геолокации, информация о выявленной угрозе сразу попадает на карту воздушной обороны, что позволяет быстро отреагировать на ситуацию.

Искусственный интеллект : Система использует искусственный интеллект для анализа данных и прогнозирования траектории движения цели, что повышает эффективность реакции на угрозу.

Функция "В тебя летит": Встроенная функция предупреждает пользователей о возможной угрозе в их районе, позволяя подготовиться к опасности.

Благодаря информации, предоставленной пользователями приложения, украинская система ПВО стала более эффективной в выявлении и уничтожении вражеских целей, что помогло закрыть небо на 80%.

Как пользоваться приложением "єППО"

Для того чтобы начать использовать "єППО", необходимо пройти идентификацию через государственное приложение "Дія". После этого пользователь может выбрать тип выявленной цели - будь то дрон, ракета или другой объект - и отправить информацию о нем. Благодаря этому данные автоматически передаются в систему ПВО, что позволяет оперативно реагировать на угрозу.