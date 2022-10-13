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"єПВО". Украинцы теперь могут сообщать о ракетах: как это работает

Новина українською →
Четверг 13 октября 2022 17:59
"єПВО". Украинцы теперь могут сообщать о ракетах: как это работает Фото: в Украине появилось приложение "єПВО", которое поможет сбивать вражеские ракеты и дроны (androidauthority.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине появилось мобильное приложение "єПВО", с помощью которого можно сообщить о перемещении вражеских воздушных целей - ракет, беспилотников, самолетов или вертолетов. В приложении можно также сообщить о звуке взрыва.

Как работает приложение - читайте в материале РБК-Украина.

На данный момент приложение доступно только для Android по ссылке. После его установки необходимо пройти авторизацию в "Дії".

Разработчики отмечают, что они консультировались с украинскими военными при создании "єПВО". Так, приложение было согласовано с командованием ОК "Юг" и старшими офицерами Воздушных Сил ППК "Юг".

&quot;єПВО&quot;. Украинцы теперь могут сообщать о ракетах: как это работает

Как пользоваться "єППО"

  1. Если вы увидели враждебную воздушную цель, нужно открыть "єПВО" на смартфоне.
  2. Затем следует выбрать тип воздушной цели, направить телефон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку.
  3. Операторы ПВО увидят вашу отметку на карте в течение нескольких секунд.

После этого метка дополнит радиолокационную информацию и цель должна быть сбита.

Ранее ГСЧС запустила мобильное приложение по минной безопасности MineFree, которое может извещать людей о приближении к опасному объекту.

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