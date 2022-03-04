ЗСУ ліквідували російського генерала
Збройні сили України знищили російського генерала-заступника командувача 41-ї армії генерал-майора Андрія Суховецького. Він був убитий в Чернігівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заява радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
"Перший пішов! Перший російський генерал окупант знищений в Україні, на території Чернігівської області. Приготуватися іншим! Або, панове генерали, доповідайте на верх, що вторгнення в Україну, - це кривава авантюра, яка погубить Росію, якщо її не зупинити негайно", - написав Геращенко.
Відзначимо, що Андрій Суховецький загинув 2 березня, а 5 березня його поховають у Новосибірську.
Фото: Антон Геращенко розповів, що на території Чернігівської області був убитий російський генерал
Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. Російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки. Весь світ солідарний з Україною в боротьбі з російською агресією.
Відзначимо, що Генеральний штаб ЗСУ повідомили про втрати Росії.