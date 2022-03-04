ЗСУ ліквідували російського генерала

Збройні сили України знищили російського генерала-заступника командувача 41-ї армії генерал-майора Андрія Суховецького. Він був убитий в Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заява радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Перший пішов! Перший російський генерал окупант знищений в Україні, на території Чернігівської області. Приготуватися іншим! Або, панове генерали, доповідайте на верх, що вторгнення в Україну, - це кривава авантюра, яка погубить Росію, якщо її не зупинити негайно", - написав Геращенко.

Відзначимо, що Андрій Суховецький загинув 2 березня, а 5 березня його поховають у Новосибірську.

Фото: Антон Геращенко розповів, що на території Чернігівської області був убитий російський генерал