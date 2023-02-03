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Украинцы через "Дію" уже заказали обмен более 800 тысяч ламп

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 16:12
Украинцы через "Дію" уже заказали обмен более 800 тысяч ламп Фото: украинцы через "Дію" уже заказали обмен более 800 тысяч ламп (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

С понедельника, 30 января, украинцы могут с помощью приложения "Дія" подать заявку на обмен старых лампочек накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу приложения.

Известно, что с начала действия программы украинцы подали заявки на обмен 830 тысяч ламп. При этом в первые сутки было подано более 140 тысяч заявлений на обмен.

Напомним, что данная программа финансируется Европейским союзом, который закупит около 30 миллионов светодиодных лампочек. При этом в Украине планируется заменить около 50 миллионов ламп.

Фото: как через Действие заменить лампочку (t.me/diia_gov)

Напомним, ранее правительство Украины решило запустить программу бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы и она продлится в течение года.

Кроме того, узнайте, чем отличаются светодиодные лампы от других ламп.

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