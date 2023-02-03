Українці через "Дію" вже замовили обмін понад 800 тисяч ламп
З понеділка, 30 січня, українці можуть за допомогою застосунку "Дія" подати заявку на обмін старих лампочок розжарювання на енергоощадні LED-лампи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу додатку.
Відомо, що з початку дії програми українці подали заявки на обмін 830 тисяч ламп. При цьому в першу добу було подано понад 140 тисяч заяв на обмін.
Нагадаємо, що дана програма фінансується Європейським союзом, котрий закупить близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок. При цьому в Україні планують замінити близько 50 мільйонів ламп.
Нагадаємо, раніше уряд України вирішив запустити програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи і вона триватиме протягом року.
Крім того, дізнайтеся, чим відрізняються світлодіодні лампи від інших ламп.
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