Главная » Новости » Политика

Зеленский рассказал, получил ли ответ от США на свое письмо

15:49 28.05.2026 Чт
2 мин
Есть уже первая реакция
aimg Елена Чупровская
Зеленский рассказал, получил ли ответ от США на свое письмо Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, есть ли уже какая-то реакция от США на письмо, которое он направил президенту США Дональду Трампу конгрессменам относительно поставок ракет для Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами после подписания соглашения в Швеции.

На вопрос журналистки о том, есть ли уже первая реакция из США, Зеленский отметил, что накануне лично встретился с конгрессменами и сенаторами, которые приехали в Украину. По его словам, они поддержали предложения, адресованные Конгрессу и Белому дому.

Впрочем, официального ответа от американской стороны пока нет.

"Мы рассчитываем на официальный ответ от Конгресса и от Белого дома", - подчеркнул президент.

Зеленский пояснил: единственный инструмент, который сейчас есть у Украины для борьбы с баллистическими ракетами, - это комплексы "Патриот". И производит их только Америка.

"Что касается антибаллистики, пока что, вы знаете, кроме "Патриотов", других инструментов у нас нет", - сказал он.

"Впереди зима"

Зеленский подчеркнул: дипломатия пока не остановила Россию, и Украина сдерживает ее собственными средствами дальнобойного поражения. Но без новых поставок антибаллистических ракет ситуация будет обостряться.

"Мы очень просим американских партнеров помочь нам с выделением большего количества антибаллистических ракет, или дать Украине лицензии, чтобы она сама могла увеличить и давала помощь другим странам", - заявил он.

Президент добавил, что Конгресс США заработает в полном режиме в июне, и именно тогда ожидается официальная реакция.

Есть договоренности с Францией по Aster 30 и с Германией относительно будущих пакетов - но это перспектива. Сейчас Украине нужна помощь уже.

Кроме поставок, Зеленский обратился к Трампу еще с одним запросом - предоставить Украине лицензию на самостоятельное производство ракет PAC-3 для "Патриотов". По его словам, это позволило бы не только защищать собственное небо, но и помогать другим странам.

"Я очень хотел, чтобы украинское производство получило лицензии на производство PAC-3 ракет к "Патриотам", чтобы мы помогали другим странам, кому это понадобится", - пояснил президент.

Пока лицензии Украина не получила.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский направил Трампу и Конгрессу США срочное письмо относительно критической нехватки средств противовоздушной обороны на фоне усиления российских атак. В письме президент предупредил об угрозе для мирного населения из-за нехватки возможностей сбивать баллистические ракеты.

Напомним, впоследствии Зеленский объяснил логику этого шага. Президент подчеркнул - ситуация требует немедленных действий, и медлить нельзя, особенно накануне зимы.

