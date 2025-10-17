На украинском опыте. Польские военные готовят гражданских медиков к войне

"Тысяча солдат и десятки медиков тренируются на полигоне в Дравско. Там проходят учения "Храбрый тигр". Солдаты, в частности, отрабатывают эвакуацию раненых с передовой, а врачи как военные, так и гражданские осваивают работу полевого госпиталя", - говорится в материале издания.

Сообщается, что по программе обучения включают моделирование типичных военных ранений, таких как рваные раны и огнестрельные ранения.

Медики, участвующие в маневрах, недавно были приняты в военный резерв. Целью учений, организованных 12-й механизированной бригадой, является ознакомление гражданских врачей со спецификой работы военной медицины и реальными медицинскими процедурами в боевых условиях.

"Мы подготовили серию макетов. Это раны, характерные для боевых условий, такие как рваные раны и огнестрельные ранения от артиллерийских снарядов. Мы опираемся на опыт Украины и пытаемся воспроизвести похожие ситуации, которые чаще всего возникают в современных конфликтах", - заявил бригадный генерал Дариуш Чекай.