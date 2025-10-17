На украинском опыте. Польские военные готовят гражданских медиков к войне

Польские военные с использованием украинского опыта обучают гражданских медиков к ведению боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
"Тысяча солдат и десятки медиков тренируются на полигоне в Дравско. Там проходят учения "Храбрый тигр". Солдаты, в частности, отрабатывают эвакуацию раненых с передовой, а врачи как военные, так и гражданские осваивают работу полевого госпиталя", - говорится в материале издания.
Сообщается, что по программе обучения включают моделирование типичных военных ранений, таких как рваные раны и огнестрельные ранения.
Медики, участвующие в маневрах, недавно были приняты в военный резерв. Целью учений, организованных 12-й механизированной бригадой, является ознакомление гражданских врачей со спецификой работы военной медицины и реальными медицинскими процедурами в боевых условиях.
"Мы подготовили серию макетов. Это раны, характерные для боевых условий, такие как рваные раны и огнестрельные ранения от артиллерийских снарядов. Мы опираемся на опыт Украины и пытаемся воспроизвести похожие ситуации, которые чаще всего возникают в современных конфликтах", - заявил бригадный генерал Дариуш Чекай.
Ранее сообщалось, что Польша ускоряет военную подготовку населения. В частности, десятки тысяч добровольцев проходят обучение, а расходы на оборону достигли рекордных 4,7% ВВП - самый высокий уровень в НАТО.
За первые семь месяцев 2025 года на добровольные учения записались более 20 тысяч жителей страны, что стало рекордным показателем.
Массовое участие поляков в военных сборах демонстрирует растущую обеспокоенность возможной агрессией со стороны Москвы и стремление общества быть готовым к обороне.
С ростом напряженности Польша значительно увеличила расходы на оборону - с 2,2% ВВП в 2022 году до 4,7% в 2025-м. Это самый высокий показатель среди стран НАТО, превосходящий расходы Германии, Франции и Великобритании.