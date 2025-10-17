UA

На українському досвіді. Польські військові готують цивільних медиків до війни

Фото: польські військові готують медиків до війни (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польські військові з використанням українського досвіду навчають цивільних медиків до ведення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Тисяча солдатів та десятки медиків тренуються на полігоні в Дравсько. Там відбуваються навчання "Хоробрий тигр". Солдати, зокрема, відпрацьовують евакуацію поранених із передової, а лікарі як військові, так і цивільні освоюють роботу польового госпіталю", - йдеться у матеріалі видання.

Повідомляється, що за програмою навчання включають моделювання типових військових поранень, таких як рвані рани та вогнепальні поранення.

Медики, які беруть участь у маневрах, нещодавно були прийняті у військовий резерв. Метою навчань, організованих 12-ю механізованою бригадою, є ознайомлення цивільних лікарів зі специфікою роботи військової медицини та реальними медичними процедурами у бойових умовах.

“Ми підготували серію макетів. Це рани, характерні для бойових умов, такі як рвані рани та вогнепальні поранення від артилерійських снарядів. Ми спираємося на досвід України та намагаємося відтворити схожі ситуації, які найчастіше виникають у сучасних конфліктах", – заявив бригадний генерал Даріуш Чекай.

Польща готує населення до війни

Раніше повідомлялось, що Польща прискорює воєнну підготовку населення. Зокрема, десятки тисяч добровольців проходять навчання, а витрати на оборону досягли рекордних 4,7% ВВП - найвищий рівень у НАТО.

За перші сім місяців 2025 року на добровільні навчання записалися понад 20 тисяч жителів країни, що стало рекордним показником.

Масова участь поляків у військових зборах демонструє зростаючу стурбованість можливою агресією з боку Москви та прагнення суспільства бути готовим до оборони.

Зі зростанням напруженості Польща значно збільшила витрати на оборону - з 2,2% ВВП у 2022 році до 4,7% у 2025-му. Це найвищий показник серед країн НАТО, що перевершує витрати Німеччини, Франції та Британії.

