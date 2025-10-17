ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

На украинском опыте. Польские военные готовят гражданских медиков к войне

Пятница 17 октября 2025 14:06
UA EN RU
На украинском опыте. Польские военные готовят гражданских медиков к войне Фото: польские военные готовят медиков к войне (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польские военные с использованием украинского опыта обучают гражданских медиков к ведению боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Тысяча солдат и десятки медиков тренируются на полигоне в Дравско. Там проходят учения "Храбрый тигр". Солдаты, в частности, отрабатывают эвакуацию раненых с передовой, а врачи как военные, так и гражданские осваивают работу полевого госпиталя", - говорится в материале издания.

Сообщается, что по программе обучения включают моделирование типичных военных ранений, таких как рваные раны и огнестрельные ранения.

Медики, участвующие в маневрах, недавно были приняты в военный резерв. Целью учений, организованных 12-й механизированной бригадой, является ознакомление гражданских врачей со спецификой работы военной медицины и реальными медицинскими процедурами в боевых условиях.

"Мы подготовили серию макетов. Это раны, характерные для боевых условий, такие как рваные раны и огнестрельные ранения от артиллерийских снарядов. Мы опираемся на опыт Украины и пытаемся воспроизвести похожие ситуации, которые чаще всего возникают в современных конфликтах", - заявил бригадный генерал Дариуш Чекай.

Польша готовит население к войне

Ранее сообщалось, что Польша ускоряет военную подготовку населения. В частности, десятки тысяч добровольцев проходят обучение, а расходы на оборону достигли рекордных 4,7% ВВП - самый высокий уровень в НАТО.

За первые семь месяцев 2025 года на добровольные учения записались более 20 тысяч жителей страны, что стало рекордным показателем.

Массовое участие поляков в военных сборах демонстрирует растущую обеспокоенность возможной агрессией со стороны Москвы и стремление общества быть готовым к обороне.

С ростом напряженности Польша значительно увеличила расходы на оборону - с 2,2% ВВП в 2022 году до 4,7% в 2025-м. Это самый высокий показатель среди стран НАТО, превосходящий расходы Германии, Франции и Великобритании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша НАТО Вторжение России в Украину
Новости
Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит