Главная » Бизнес » Tech

Украинский военный стал героем мировых СМИ из-за MacBook: как так получилось

Понедельник 05 января 2026 13:55

Украинский военный стал героем мировых СМИ из-за MacBook: как так получилось MacBook Air остановил осколок артиллерийского снаряда и продолжил работать (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Украинский военнослужащий сообщил в соцсетях, что его MacBook Air с процессором M1 принял на себя осколок артиллерийского снаряда, при этом устройство не вышло из строя и продолжило работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост военнослужащего в соцсети Х (Twitter).

Что известно

Речь идет о бойце, служащем в составе бригады "Азов". В опубликованном сообщении он показал ноутбук с заметными механическими повреждениями корпуса и экрана. Несмотря на это, устройство по-прежнему функционирует.

В отдельной публикации военный также разместил видео, на котором видно, что macOS запускается и работает корректно, хотя экран получил серьезные повреждения и имеет явные дефекты отображения.

Отмечается, что подобные ситуации, когда техника оказывается под воздействием боевых факторов, остаются редкими и экстремальными. Тем не менее, этот случай стал еще одним примером прочности устройств Apple.

Ранее, в 2022 году, в сети уже появлялись фотографии iPhone, который, по словам пользователей, спас жизнь украинскому военному, остановив пулю. История с MacBook Air выглядит менее драматично, однако также подчеркивает качество и надежность продукции компании.

