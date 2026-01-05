Украинский военный стал героем мировых СМИ из-за MacBook: как так получилось
Украинский военнослужащий сообщил в соцсетях, что его MacBook Air с процессором M1 принял на себя осколок артиллерийского снаряда, при этом устройство не вышло из строя и продолжило работать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост военнослужащего в соцсети Х (Twitter).
Что известно
Речь идет о бойце, служащем в составе бригады "Азов". В опубликованном сообщении он показал ноутбук с заметными механическими повреждениями корпуса и экрана. Несмотря на это, устройство по-прежнему функционирует.
В отдельной публикации военный также разместил видео, на котором видно, что macOS запускается и работает корректно, хотя экран получил серьезные повреждения и имеет явные дефекты отображения.
Який рівень балістичного захисту у MacBook Air на M1?— Лаꑭевич (@lanevychs) January 1, 2026
Бо цей витримав уламок від стволки pic.twitter.com/IWofyq1H9w
Отмечается, что подобные ситуации, когда техника оказывается под воздействием боевых факторов, остаются редкими и экстремальными. Тем не менее, этот случай стал еще одним примером прочности устройств Apple.
Ранее, в 2022 году, в сети уже появлялись фотографии iPhone, который, по словам пользователей, спас жизнь украинскому военному, остановив пулю. История с MacBook Air выглядит менее драматично, однако также подчеркивает качество и надежность продукции компании.
