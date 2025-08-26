Он изменил ход матча: 18-летний украинец Попов из "Эмполи" стал лучшим игроком тура в Италии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Gazzetta dello Sport .

Дебютный матч в Серии B и высокие оценки экспертов

"Эмполи" начал сезон-2025/26 победой над "Падовой" со счетом 3:1, а украинский форвард вышел на замену уже на 28 минуте из-за травмы партнера.

Попов отметился дублем, забив первый мяч на 41-й минуте и второй на 66-й. Авторитетное итальянское издание оценило выступление украинца на 8 баллов, отметив его работу спиной к воротам, уверенные действия в прыжке и техническую готовность для игрока 2007 года рождения.

"В 2022 году он прибыл в Тоскану, спасаясь от войны в родной Украине, и "Эмполи" заметил его и взял в свою молодежную команду. Благодаря вылету из Серии А и перестройке атаки Богдан Попов прожил это лето как главный герой. Он вышел в основе в Кубке Италии и вышел на поле через полчаса в чемпионате. Как раз вовремя, чтобы в своем дебюте в Серии B разбить "Падову" дублем - двумя голами настоящего центрфорварда, с красивым голом в прыжке ударом головой на 3:1. И не только: Попов не стесняется, когда нужно работать спиной к воротам. Неплохо как для игрока 2007 года рождения", - прокомментировало выступление украинца издание.

Аналитический портал SofaScore поставил Попову 9,4 балла - самую высокую оценку среди всех участников матча.

Путь Попова от Нежина до "Эмполи"

Богдан Попов родом из Нежина. Он занимался в академии "Динамо" и польского "Гурника" (Забже), а в структуру "Эмполи" попал осенью 2023 года.

За молодежную команду клуба он провел 43 матча и забил 10 голов.

Попов адаптировался к первой команде "Эмполи", проведя в пятницу, 15 августа, свой дебют в 1/32 Кубка Италии против "Реджаны", где команда выиграла в серии пенальти, а украинец провел на поле 85 минут.

Потенциал украинского форварда и будущее

Попов не только забивает, но и работает на команду, демонстрируя универсальность в позиции центрфорварда. Его первые матчи за Эмполи уже привлекли внимание итальянских экспертов и болельщиков.

Отметим, что в прошлом сезоне в составе Эмполи выступал другой украинец - Виктор Коваленко, который покинул клуб на правах свободного агента в конце июня.