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Депутат Госдумы РФ получил 15 лет тюрьмы в Украине

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Украина, Пятница 23 декабря 2022 12:34
Депутат Госдумы РФ получил 15 лет тюрьмы в Украине Фото: депутат Госдумы РФ Майданов (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

К 15 годам тюрьмы приговорили депутата Госдумы РФ Дениса Майданова, голосовавшего за признание так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"15 февраля этого года он поддержал постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 22 февраля российский депутат проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "ЛДНР".

Тем самым чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины.

На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

"Поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания", - уточнили в СБУ.

Как сообщалось, СБУ объявила в розыск бывшего народного депутата от "Партии Регионов", призвавшего украинцев поддерживать полномасштабное вторжение России.

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