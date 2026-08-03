Украинский сервис хочет заменить Patreon, блоги и чаты: что умеет The Deya

Украинская IT-команда запустила единое цифровое пространство The Deya, которое избавляет от необходимости использовать несколько различных сайтов для развития проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт проекта .

Причина создания The Deya - чрезмерная фрагментация современных онлайн-сервисов.

Создатели контента и предприниматели вынуждены использовать отдельные площадки для разных задач: писать статьи на одном ресурсе, развивать сообщество в мессенджерах, искать финансирование на специализированных краудфандинговых сайтах, а демонстрировать готовые продукты где-то в другом месте.

Платформа The Deya призвана объединить все эти сценарии в одном месте, позволяя пользователям развивать собственные идеи без постоянного перехода между разными вебсервисами .

Алгоритм, как работает платформа (скриншот: The Deya)

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Ключевые возможности платформы

Сервис предлагает расширенный функционал для эффективного ведения проектов.

Создание сообществ и блогов: авторам доступны удобные инструменты для публикации материалов, ведения тематических сообществ и прямого взаимодействия с подписчиками;

Краудфандинг и презентация идей: пользователи могут запускать кампании по сбору средств на собственные разработки или социальные инициативы, а также демонстрировать готовые стартапы;

Искусственный интеллект: встроенные ИИ-инструменты анализируют эффективность привлечения поддержки, помогают находить целевую аудиторию и оптимизировать продвижение продуктов.

Философия проекта (скриншот: The Deya)

Разработчики отмечают, что The Deya должна стать полноценной экосистемой, где креаторы, разработчики и бизнесмены смогут тестировать идеи, искать единомышленников и масштабировать свои инициативы.

Реальные кейсы уже получили жизнь на платформе (скриншот: The Deya)

В настоящее время платформа уже работает в вебверсии. Команда проекта продолжает активно развивать сервис и приглашает всех желающих принять участие в тестировании и поделиться обратной связью.