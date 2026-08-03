ua en ru
Пн, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Украинский сервис хочет заменить Patreon, блоги и чаты: что умеет The Deya

15:18 03.08.2026 Пн
2 мин
Новое универсальное пространство для авторов, стартапов и ИИ?
aimg Ольга Завада
Украинский сервис хочет заменить Patreon, блоги и чаты: что умеет The Deya Украинцы создали платформу для сообществ, собраний и блоггеров (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинская IT-команда запустила единое цифровое пространство The Deya, которое избавляет от необходимости использовать несколько различных сайтов для развития проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт проекта.

Причина создания The Deya - чрезмерная фрагментация современных онлайн-сервисов.

Создатели контента и предприниматели вынуждены использовать отдельные площадки для разных задач: писать статьи на одном ресурсе, развивать сообщество в мессенджерах, искать финансирование на специализированных краудфандинговых сайтах, а демонстрировать готовые продукты где-то в другом месте.

Платформа The Deya призвана объединить все эти сценарии в одном месте, позволяя пользователям развивать собственные идеи без постоянного перехода между разными вебсервисами .

Украинский сервис хочет заменить Patreon, блоги и чаты: что умеет The Deya

Алгоритм, как работает платформа (скриншот: The Deya)

Читайте больше: От идеи до поста в считанные минуты: как украинская платформа ooltima меняет создание контента

Ключевые возможности платформы

Сервис предлагает расширенный функционал для эффективного ведения проектов.

Создание сообществ и блогов: авторам доступны удобные инструменты для публикации материалов, ведения тематических сообществ и прямого взаимодействия с подписчиками;

Краудфандинг и презентация идей: пользователи могут запускать кампании по сбору средств на собственные разработки или социальные инициативы, а также демонстрировать готовые стартапы;

Искусственный интеллект: встроенные ИИ-инструменты анализируют эффективность привлечения поддержки, помогают находить целевую аудиторию и оптимизировать продвижение продуктов.

Украинский сервис хочет заменить Patreon, блоги и чаты: что умеет The Deya

Философия проекта (скриншот: The Deya)

Разработчики отмечают, что The Deya должна стать полноценной экосистемой, где креаторы, разработчики и бизнесмены смогут тестировать идеи, искать единомышленников и масштабировать свои инициативы.

Украинский сервис хочет заменить Patreon, блоги и чаты: что умеет The Deya

Реальные кейсы уже получили жизнь на платформе (скриншот: The Deya)

В настоящее время платформа уже работает в вебверсии. Команда проекта продолжает активно развивать сервис и приглашает всех желающих принять участие в тестировании и поделиться обратной связью.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина IT Искусственный интеллект
Новости
Умеров получил новую должность в секторе безопасности: указ Зеленского
Умеров получил новую должность в секторе безопасности: указ Зеленского
Аналитика
Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году