Когда начнется контрнаступление ВСУ: что говорят у Залужного

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

На вопрос, когда начнется наступление ЗСУ с целью возвращения большего количества территорий, Назаров ответил, что перед контрнаступлением необходимо содержательно подготовиться и дождаться помощи, которую нам раньше пообещали партнеры.

"Когда танки, которые нам обещали, придут в Украину; когда будут обучены экипажи и подготовлены кадры; когда получим достаточное количество боеприпасов", - объяснил главный консультант Залужного.

По его словам современная война – это не просто о технологиях, а прежде всего логистика.

"Каждый генерал должен обращать внимание на свои резервы. Только тогда, когда вопрос логистики будет решен, наступление начнется", - подчеркнул Назаров.