Когда начнется контрнаступление ВСУ: что говорят у Залужного
Сегодня, 2 февраля главный консультант главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного - генерал-майор Виктор Назаров рассказал, когда начнется украинское контрнаступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
На вопрос, когда начнется наступление ЗСУ с целью возвращения большего количества территорий, Назаров ответил, что перед контрнаступлением необходимо содержательно подготовиться и дождаться помощи, которую нам раньше пообещали партнеры.
"Когда танки, которые нам обещали, придут в Украину; когда будут обучены экипажи и подготовлены кадры; когда получим достаточное количество боеприпасов", - объяснил главный консультант Залужного.
По его словам современная война – это не просто о технологиях, а прежде всего логистика.
"Каждый генерал должен обращать внимание на свои резервы. Только тогда, когда вопрос логистики будет решен, наступление начнется", - подчеркнул Назаров.
Напомним, на днях секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, военнослужащий Роман Костенко рассказал, какое направление для контрнаступления ВСУ самое вероятное.
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