Футбол Украины между бронированием и мобилизацией: элитный клуб и невозможная справедливость

Во вторник представитель Первой лиги – закарпатский "Хуст" – заявил об исчезновении основного защитника команды Сираша. По утверждению клуба, футболиста на местном железнодорожном вокзале встретили представители ТЦК и отвезли в бывший военкомат. Он успел сообщить о ситуации, а затем связь с ним вообще исчезла.

На следующий день на эмоциональное сообщение "Хуста" отреагировали в Оперативном командовании "Запад". Оценивать действия работников ТЦК не стали, но забросили закарпатскому клубу попытку "сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины". Эти два официальных заявления в очередной раз взбудоражили тему взаимодействия профессионального футбола с войной.

Хотя история с Сирашем не стала первой. Недавно бывший полузащитник "Ингульца" из Петрового и ряда других команд Николай Стеценко рассказал о своем пути в ряды Вооруженных сил Украины. Оказывается, летом он приехал в Одессу подписывать контракт с местной "Реал-Фармой", но до офиса "фармацевтов" не доехал. На улице к нему подошли люди в форме, предложили поехать в ТЦК, оттуда Стеценко направился в "учебку", а пять недель спустя – на фронт.

Когда почти два года назад футбольный чемпионат в трех дивизионах возобновили после полугодовой паузы, он казался оазисом, маркером того, что жизнь постепенно налаживается, и спортивные болельщики смогут хотя бы на 90+ минут абстрагироваться от грустных реалий. Тот сезон в каждом из городов открывали мэры городов и руководители военных администраций, а воины ВСУ регулярно бывали в рядах почетных гостей. Тогда вопросов к футболистам в возрасте 27+ не возникало.

Но с усилением мобилизации ряд клубов сыграл на опережение и получил статус критически важного для экономики и жизнедеятельности государства предприятия. Недавно стало известно, что в эту категорию попали донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", "Днепр-1", криворожский "Кривбасс" и столичная "Оболонь". Первые четыре коллектива занимают ведущие строчки в Премьер-лиге и претендуют на выход в еврокубки. Следовательно, будут представлять Украину на международной арене, что действительно можно считать полезным по крайней мере для напоминания миру о продолжающемся ужасе войны.

Остальные 11 клубов УПЛ, клубы Первой и Второй лиг, очевидно, в кадровом вопросе полагаются на удачу либо неформальные договоренности. Иногда они вылезают боком и превращаются в незаурядный скандал. В августе прошлого года ГБР отчиталось о разоблачении схемы фиктивного зачисления на военную службу футболистов и тренеров ивано-франковского "Прикарпатья". Более того, семерка "служила" только на бумаге. Зато выплаты регулярно получала.

Отдельная история – выезд футболистов за пределы Украины. На тренировочные сборы команды элитного дивизиона выезжали по линии Минмолодежьспорта. Правда, возвращались не все, в том числе и в этом году. Ассистент главного тренера одесского "Черноморца" Касьяненко не приехал в аэропорт после зимней подготовки "моряков" в Турции и уже осел в Штатах. Нападающий "Шахтера" Богдан Вьюнник заграницей расторг контракт с "горняками" и присоединился к "Лехии" из польского Гданьска.

Минмолодежьспорта ранее периодически публиковало перечень украинских спортсменов, вовремя не вернувшихся из-за границы. Все они выехали за пределы Украины по специальным разрешениям ведомства, но не вернулись по истечении установленных сроков. В частности, в ноябрьском обновлении списка оказались 4 футболиста сборной Украины – Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Довбик. Все они выступают в зарубежных чемпионатах.

Ситуация с ними показательна. Совершенно не секрет, что все они переехали в европейские первенства уже во время полномасштабной войны. Об их трансферах объявили публично, с отступных уплатили налоги, а исполнители продолжают защищать цвета национальной команды на международном уровне. Да еще успешно!

Казалось, где-то здесь Украинская ассоциация футбола, Министерство молодежи и спорта и другие заинтересованные структуры и должны были проложить границу между теми, кто должен получить "бронь", потому что принесет больше пользы на спортивных аренах и футболистами без особых спортивных достижений. От гипотетического празднования Александром Зинченко чемпионского титула в Англии с украинским флагом, кажется, будет больше пользы, чем из его переквалификации в штурмовики.

В данный момент в трех футбольных дивизионах Украины 50 профессиональных коллективов. В сборную Украины на мартовский сбор поехали представители всего четырех клубов. Может, целесообразно сохранить/ввести преференции только для тех, кто делегирует игроков в национальную команду и представляет Украину на европейской арене? Тогда команды УПЛ будут не в равных условиях. Выходит, что рубеж нужно проводить иначе.

Возможно, такой гранью должна стать черта между УПЛ и Профессиональной футбольной лигой, организующей соревнования в Первой и Второй лигах. Если возобновление чемпионата подавали под маркой сохранения отечественного футбола даже в условиях войны, то логичным выглядело бы участие в турнирах тех, кто не подлежит мобилизации. Футболистов в возрасте до 24-х лет включительно на коллективы второго и третьего дивизионов должно хватить... Да и этот вариант, как и все остальные, не может претендовать на справедливость.

"Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Ключевой задачей УАФ вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета министров Украины", – прокомментировали в организации инцидент с футболистом "Хуста".

Во время обсуждения законопроекта о мобилизации президент ассоциации Андрей Шевченко отмечал роль спорта в мире. Функционер тогда назвал участие в соревнованиях на самом высоком уровне методом мобилизации международного сообщества в поддержку Украины. В то же время окончательное решение по футбольному представительству уже тогда оставил за властью...