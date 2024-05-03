Свой чужестранец, тренер сборной и известный пилигрим: топ-5 бомбардиров УПЛ в истории

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко стал самым реальным претендентом на покорение рекорда бывшего нападающего столичного гранда и ряда других команд Максима Шацких по количеству забитых мячей в чемпионате Украины всех времен.

Перед стартом нынешнего сезона самый громкий трансфер оформило киевское "Динамо". В столицу после заграничного вояжа вернулся Андрей Ярмоленко. Такая красивая история целиком в стиле "бело-синих". Ранее в ряды "Динамо" так возвращались звезды 90-х – Сергей Ребров и Андрей Шевченко. Однако лидер сборной Украины имел еще один мотив поиграть дома перед тем, как повесить бутсы на гвоздь.

Когда Ярмоленко покидал "Динамо" в конце лета 2017-го, то остановился в шаге от покорения гроссмейстерского рубежа – 100 голов в Премьер-лиге. Впрочем, два-три сезона на хорошем уровне позволили бы звездному вингеру замахнуться на главную вершину и стать лучшим бомбардиром элитного дивизиона всех времен. Рекорд держится с осени 2014 года, когда Максим Шацких оформил 124-й мяч в чемпионатах Украины.

Начал Ярмоленко ярко. Уже в дерби против "Оболони" во втором туре сезона с дублем разменял вторую сотню мячей. Еще дважды ветеран отличился до конца сентября. А затем – травма, операция, реабилитация. Вернулся на поле Ярмоленко 31 марта. И хоть значительный отрезок сезона звезда "Динамо" пропустил, но уже успел подняться в пятерку лучших голеадоров УПЛ в истории. Но до звания главного рыцаря атаки еще предстоит поработать.

Максим Шацких ("Динамо", "Арсенал", Говерла") – 124 гола

Узбекский нападающий приехал в Киев на старте сезона 1999/2000. От новичка сразу были грандиозные ожидания – в бело-синих цветах он должен был заменить Шевченко, который как раз перебрался в "Милан". С таким бременем ответственности Шацких достойно справился.

Фото: Максим Шацких давно стал своим в Киеве (fcdynamo.com)

В первом же сезоне он оформил 20 мячей и выиграл бомбардирскую гонку. Это достижение покорилось нападающему и в кампании 2002/03. Забивал узбек немало и в другие годы и ушел из "Динамо" за считанные мячи до сотни. После "командировки" в Казахстан Шацких вспомнил о незавершенных делах в Украине и вошел в историю после еще сотни матчей за "Арсенал" и "Говерлу".

Сергей Ребров ("Шахтер", "Динамо") – 123 гола

Сезон-1992 – премьерный во времена Независимости – нынешний наставник сборной Украины провел за донецкий "Шахтер". 17-летний нападающий зажег так (10 голов в 19-ти матчах), что его сразу забрал единственный в то время гранд. В столице Ребров провел 8 сезонов подряд и трижды забил более 15-ти мячей за сезон.

В 2000 году любимец трибун ушел, чтобы вернуться через пять лет. В первый сезон уже ветеран Ребров "настрелял" 13 голов, но "Динамо" проиграло "золотой" матч "Шахтеру". Реванш киевляне с опытным нападающим взяли год спустя, а посреди следующего сезона Ребров ушел во второй раз, чтобы вернуться уже тренером.

Евгений Селезнев ("Арсенал", "Шахтер", "Днепр", "Шахтер", "Днепр", "Колос", "Минай") – 117 голов

В пятерке самых результативных этот парень снискал славу крупнейшего путешественника. Воспитанник "Шахтера" дебютировал в элите за столичный "Арсенал", записав в актив 17 мячей уже во второй сезон. Впрочем, по возвращении в Донецк результативность упала. Селезнев уехал возвращать форму в "Днепр".

Фото: Евгений Селезнев имел несколько попыток закрепиться в "Шахтере" (twitter.com/FCShakhtar)

Дела там пошли так хорошо, что "горняки" снова вернули воспитанника домой. В этот раз у форварда сложилось получше (14 мячей), но задор серьезно угас на второй год. Выход нашелся – новый вояж в "Днепр", где удалось даже в Лигу чемпионов запрыгнуть. После "кормящего скандала" в российской "Кубани" превратил гонку за титулом первого бомбардира в мем в "Колосе" из Ковалевки и закарпатском "Минае".

Андрей Ярмоленко ("Динамо") – 106 голов

Единственный активный представитель пятерки. Поднялся в топ-5 лидер "Динамо" весной. Сначала он обошел бывшего нападающего донецкого "Металлурга", "Динамо" и "Шахтера" Жуниора Мораеса, а недавно прошел еще экс-форварда сборной Украины Андрея Воробея.

Контракт Ярмоленко с "Динамо" действует до лета 2025 года. Следовательно, у украинца будут еще 34 попытки обойти Селезнева, Реброва и Шацких. Сохранение текущего коэффициента результативности (0,50), роль штатного исполнителя стандартов и немного везения станут залогом смены лидера списка бомбардиров. А тогда уже и в кресло спортдиректора киевлян можно пересаживаться.

Андрей Воробей ("Шахтер", "Днепр", "Арсенал", "Металлист") – 105 голов

В первый полный сезон в составе основной команды "горняков" коренной дончанин в 20 лет стал лучшим бомбардиром "Шахтера" (11 мячей). Дальше больше. В следующем сезоне Воробей оформил уже 15 мячей, а еще год спустя стал первым голеадором чемпионата Украины (21 гол).

Впрочем, продолжать в том же духе нападающий не сумел. Его результативность в "Шахтере" постепенно падала, а в "Днепре" стала посредственной. Последняя вспышка Воробея-бомбардира – сезон 2009/10 с "Арсеналом", когда он ветераном оформил 9 мячей в рядах середняка Премьер-лиги. Зато в "Металлисте" звезда пересечения веков уже доигрывал.