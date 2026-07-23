Украинский дрон уничтожил российский "Бук-М3" стоимостью 50 млн долларов (видео)

В Донецкой области украинские пограничники дроном уничтожили российскую зенитно-ракетную установку "Бук-М3", которую оккупанты опрокидывали ближе к фронту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничное подразделение "Феникс" в Telegram.

Подразделение "Феникс" описало удар как пример "новой экономики войны" - когда одним дроном стоимостью несколько тысяч долларов наносят противнику потери в примерно 50 миллионов.

"Этой ночью на Донетчине наш дрон подстрелил зенитно-ракетную установку 'Бук-М3' прямо на марше. Оккупанты не ожидали такой 'теплой' встречи, поэтому не таясь опрокидывали технику ближе к фронту", - рассказали в подразделении.

По словам пограничников, после удара установка больше не несет угрозы украинским силам.