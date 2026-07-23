Український дрон вполював російський "Бук-М3" вартістю 50 млн доларів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонний підрозділ "Фенікс" у Telegram.

Підрозділ "Фенікс" описав удар як приклад "нової економіки війни" - коли одним дроном вартістю кілька тисяч доларів завдають противнику втрат у приблизно 50 мільйонів.

"Цієї ночі на Донеччині наш дрон вполював зенітно-ракетну установку 'Бук-М3' просто на марші. Окупанти не очікували такої 'теплої' зустрічі, тому не криючись перекидали техніку ближче до фронту", - розповіли у підрозділі.

За словами прикордонників, після удару установка більше не несе загрози українським силам.