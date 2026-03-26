Пограничники уничтожили редкую цель за 600 тысяч долларов - РФ теряет связь (видео)

14:28 26.03.2026 Чт
2 мин
Подразделение "Феникс" уничтожило дорогостоящую разработку РФ
aimg Елена Чупровская
Фото: на Луганщине сожгли дефицитную технику РФ (Википедия)

Бойцы подразделения "Феникс" на Луганщине уничтожили подвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС - технику, которая обеспечивала цифровую связь между передовой и командными пунктами россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Что уничтожили и почему это редкость

Р-416Г-МС - подвижная радиорелейная станция, которая обеспечивает цифровую связь на большие расстояния. Впервые ее зафиксировали в 2018 году.

Ориентировочная стоимость такой техники - 600 тысяч долларов.

По данным из открытых источников, это подвижная станция связи на базе грузовика КамАЗ. Обеспечивает цифровую связь между подразделениями на расстоянии до 40 километров.

На крыше машины - выдвижная мачта с тремя параболическими антеннами. Именно она и передает сигнал между командными пунктами и передовой. Первые образцы изготовили еще в 2005 году, но массовое производство запустили позже. На вооружение армия РФ взяла станцию в 2018-м.

Технические возможности:

  • Дальность связи - до 40 км
  • Высота подъема антенны - до 30 метров.

До этого подтвержден только один случай поражения такой станции - в июне 2024 года. То есть пограничники уничтожили второй известный экземпляр этой техники за все время полномасштабной войны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Генштаб заявил о серии точных ударов по целям в Крыму и не только. В частности, удалось уничтожить одного из ключевых элементов российской системы контроля над Черным морем - пусковую установку "Бастион".

До этого ВСУ поразили стратегические объекты энергетики россиян в России. Речь идет о НПЗ и нефтяном терминале оккупантов.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
