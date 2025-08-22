Украинский боксер Чухаджян проведет бой за два титула: с кем и когда состоится поединок

Какие пояса на кону

Для Чухаджяна это будет первый поединок после мая, когда он победил аргентинца Кристиана Хавьера Аялу и завоевал пояс WBO International.

Теперь в поединке против другого представителя Аргентины - 28-летнего Хоэля Маркоса Мафауда (13-1, 5 КО) украинец попытается защитить свой титул, а также добыть вакантный пояс IBF International. Встреча пройдет 11 октября в рамках вечера бокса в латвийской Риге.

Что известно о сопернике

Мафауд провел на профи-ринге 14 боев, 13 из которых - завершил в свою пользу. Интересно, что единственное поражение ему нанес соотечественник Айяла - тот, которого Чухаджян в мае уверенно победил единогласным решением судей.

Поражение Мафауда произошло в мае 2023 года. С тех пор он провел четыре успешных боя. С ноября 2024 года владеет поясом WBO Latino и уже успел защитить его в августе.

Кто такой Карен Чухаджян

29-летний уроженец Киева. Боксер-профессионал, проводил бои в полусредней и в первой средней весовых категорий.

Профессиональную карьеру начал в 2015 году. Имеет 25 побед (из которых 13 нокаутом) и три поражения.

Дважды в карьере боролся за титул чемпиона мира по линии IBF, но оба раза уступил американскому доминатору дивизиона Джарону Эннису (первый бой был за временный пояс).

В разные годы владел титулами WBO Youth, WBC Youth Silver, а также поясом интерконтинентального чемпиона IBF.