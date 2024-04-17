Украинским военным передали 2 тысячи средств РЭБ ближнего действия, - Минцифры

Украинские воины получили 2 тысячи средств радиоэлектронной борьбы ближнего действия. Они нужны для защиты от российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

По информации ведомства, разработали средства РЭБ ближнего действия, которые передали бойцам ВСУ, украинские производители-участники кластера Brave1 - платформы для сотрудничества государственных и частных инициатив в сфере обороны.

"Большую часть Генштаб распределил и передал Силам обороны на самые горячие участки фронта, чтобы военные использовали их для защиты техники, транспорта, штурмовых подразделений и передовых позиций", - подчеркнули в Минцифры.

При этом вице-премьер Михаил Федоров рассказал, что в Украине появился новый класс средств - РЭБ ближнего действия.

По его словам, такие средства необходимы для защиты бронетехники, личного состава, автомобилей эвакуации и логистики от российских дронов.

"Наша стратегическая цель - чтобы каждое подразделение и каждая единица техники, требующая средства РЭБ, его получила", - добавил Федоров.