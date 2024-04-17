Українським військовим передали 2 тисячі засобів РЕБ ближньої дії, - Мінцифри

Українські воїни отримали 2 тисячі засобів радіоелектронної боротьби близької дії. Вони необхідні захисту від російських дронов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

За інформацією відомства, розробили засоби РЕБ ближньої дії, які передали бійцям ЗСУ, українські виробники-учасники кластера Brave1 - платформи для співпраці державних та приватних ініціатив у сфері оборони.

"Більшу частину Генштаб розподілив і передав Силам оборони на найгарячіші ділянки фронту, щоб військові використовували їх для захисту техніки, транспорту, штурмових підрозділів та передових позицій", - наголосили в Мінцифри.

При цьому віце-прем'єр Михайло Федоров розповів, що в Україні з'явився новий клас засобів - РЕБ ближньої дії.

За його словами, такі засоби необхідні для захисту бронетехніки, особового складу, автомобілів евакуації та логістики від російських дронів.

"Наша стратегічна мета - щоб кожен підрозділ та кожна одиниця техніки, яка потребує засобів РЕБ, його отримала", - додав Федоров.