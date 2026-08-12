Стипендии в вузах и колледжах вырастут с 1 сентября: кто будет получать по 20 000 гривен

С 1 сентября украинские студенты будут получать значительно большие государственные стипендии. Минимальная академическая выплата в университетах составит 4000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение главы подкомитета по государственной молодежной политике парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ирины Борзовой.

Главное: Существенное повышение стипендий : С 1 сентября в Украине вырастут выплаты для студентов. В вузах минимальная стипендия составит 4000 гривен.

: С 1 сентября в Украине вырастут выплаты для студентов. В вузах минимальная стипендия составит 4000 гривен. Поддержка абитуриентов с прифронтовых и оккупированных территорий: Молодежь из этих регионов может вступать по собеседованию без НМТ по отдельной квоте на бюджет, получить льготы на общежитие и помощь от ООН и ЮНИСЕФ.

Молодежь из этих регионов может вступать по собеседованию без НМТ по отдельной квоте на бюджет, получить льготы на общежитие и помощь от ООН и ЮНИСЕФ. Государственные гранты на контракт: Абитуриенты с высокими баллами НМТ получают финансовую помощь на обучение.

Абитуриенты с высокими баллами НМТ получают финансовую помощь на обучение. Специальный бонус для прифронтовых вузов: При поступлении в университеты в прифронтовых областях сумма государственного гранта на обучение автоматически увеличивается на 50%.

Какими будут стипендии

С 1 сентября размер академических стипендий в учреждениях высшего образования вырастет до:

минимальной академической - 4000 гривен ;

; повышенной академической - 5820 гривен ;

; повышенной отраслевой - 7420 гривен ;

; президентской для лучших студентов - 20 000 гривен .

Вырастут также выплаты студентам учреждений профессионального высшего образования.

Минимальная академическая стипендия в колледжах будет составлять 3020 гривен, а повышенная - 4394 гривен.

Поддержка для молодежи с прифронтовых и оккупированных территорий

Отдельные возможности предусмотрены для молодых людей, до 1 октября 2025 года проживавших на временно оккупированных территориях, а также для поступающих с прифронтовых территорий.

Для них действуют упрощенные условия вступления. В частности, через образовательные центры можно поступить без сдачи НМТ - по результатам собеседования или вступительных экзаменов.

Также для таких абитуриентов предусмотрены:

отдельная квота на бюджетные места;

помощь с оформлением украинских документов;

психологическое сопровождение;

льготное проживание в общежитиях;

единовременная помощь в размере 50 тысяч гривен от международных партнеров - ООН и ЮНИСЕФ.

Гранты на обучение для поступающих

Для абитуриентов с высокими результатами НМТ действует государственная программа грантов на обучение.

Если поступающий набрал 150 баллов по двум предметам, он может получить грант от 17 тысяч гривен.

При результате 170 баллов по двум предметам размер гранта будет составлять от 25 тысяч гривен.

Эти средства являются софинансированием обучения студентов, обучающихся по контракту в высших учебных заведениях.

Для молодежи, поступающей в университет в прифронтовых областях, сумма гранта автоматически увеличивается на 50% .