Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, где будут атлеты из РФ или Беларуси

Согласно ему, ограничения касаются всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Помимо запрета на участие профильным органам поручено отозвать из командировок официальных делегаций в случае участия на турнирах, где соревнуются российские и белорусские спортсмены.

"В случае выявления фактов, указанных в пункте 2 настоящего приказа (об отзыве из командировок, - ред.), лицам, отвечающим за командировку соответствующих официальных делегаций, обеспечить возвращение участников этих официальных делегаций на территорию Украины или в места, откуда они были командированы ", – говорится в документе.

Также спортивным федерациям рекомендуют мониторить возможное участие атлетов из России и Беларуси на международных соревнованиях и информировать Минмолодежьспорта в случае выявления таких фактов.

А руководителям самостоятельных структурных подразделений министерства теперь необходимо мониторить участие представителей всеукраинских спортивных федераций со статусом национальной, а также представляющих их атлетов в международных спортивных соревнованиях с участием спортсменов из России и Беларуси.

"В случае выявления таких фактов представлять в установленном порядке соответствующие документы в Комиссию для предоставления спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса", - говорится в документе.