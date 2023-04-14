Українським спортсменам заборонили брати участь в змаганнях, де будуть атлети з РФ чи Білорусі

Українським національним збірним командам заборонили брати участь у змаганнях, де будуть присутні спортсмени з Росії чи Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ, опублікований на сайті Міністерства молоді та спорту України.
Згідно з ним, обмеження стосуються усіх представників олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту. Крім заборони на участь, профільним органам доручено відкликати з відряджень офіційних делегацій у разі участі на турнірах, де змагаються російські та білоруські спортсмени.
"У разі виявлення фактів, зазначених у пункті 2 цього наказу (про відкликання з відряджень, - ред.), особам, які відповідають за відрядження відповідних офіційних делегацій, забезпечити повернення учасників цих офіційних делегацій на територію України або до місць, звідки їх було відряджено", - йдеться в документі.
Також спортивним федераціям рекомендують моніторити можливу участь атлетів з Росії та Білорусі на міжнародних змаганнях та інформувати Мінмолодіспорту у разі виявлення таких фактів.
А керівникам самостійних структурних підрозділів міністерства тепер необхідно моніторити участь представників всеукраїнських спортивних федерацій зі статусом національної, а також атлетів, які вони представляють, у міжнародних спортивних змаганнях за участі спортсменів з Росії та Білорусі.
"У разі виявлення таких фактів подавати у встановленому порядку відповідні документи до Комісії для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу", - йдеться в документі.
Нагадаємо, що Німеччина може заборонити росіянам в'їзд на змагання, попри рішення Міжнародного олімпійського комітету.
Раніше стало відомо, що виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війну.
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