Субсидия "в один клик". Пенсионный фонд объяснил, как быстро подать заявку

В Украине действует экспериментальный проект, который дает возможность максимально облегчить процедуру обращения граждан за жилищной субсидией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд .

В Пенсионном фонде подчеркнули, что ранее определенный механизм обращения за назначением субсидии с полным пакетом документов остается в силе и по желанию человека применяется в обычном порядке.

Как осуществляется упрощенная процедура

По экспериментальному проекту для назначения жилищной субсидии человек может подать только упрощенное заявление "в один клик" в электронной форме:

веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;

портал Действие.

Или в бумажной форме:

обратившись в избранный сервисный центр Фонда;

к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

направив заявление в адрес органа Фонда по почте.

В заявление необходимо внести

фамилия, имя и отчество,

серию и номер паспорта,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) заявителя и лиц, входящих в состав домохозяйства,

адрес и счет в банке (в формате ИВАN), на который будет идти выплата,

подписать упрощенное заявление (в случае его представления электронными средствами - с помощью квалифицированной электронной подписи).

Остальную информацию, необходимую для определения права домохозяйства на жилищную субсидию, Пенсионный фонд Украины получит от государственных реестров.

На основе полученных данных принимается решение о рассмотрении заявления.

Как подать заявление на жилищную субсидию в один клик через вебпортал Фонда

Для начала следует зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи.

Дальнейшие шаги можно увидеть на инфографике: