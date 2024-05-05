Субсидия "в один клик". Пенсионный фонд объяснил, как быстро подать заявку
В Украине действует экспериментальный проект, который дает возможность максимально облегчить процедуру обращения граждан за жилищной субсидией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд.
В Пенсионном фонде подчеркнули, что ранее определенный механизм обращения за назначением субсидии с полным пакетом документов остается в силе и по желанию человека применяется в обычном порядке.
Как осуществляется упрощенная процедура
По экспериментальному проекту для назначения жилищной субсидии человек может подать только упрощенное заявление "в один клик" в электронной форме:
- веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;
- портал Действие.
Или в бумажной форме:
- обратившись в избранный сервисный центр Фонда;
- к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
- направив заявление в адрес органа Фонда по почте.
В заявление необходимо внести
- фамилия, имя и отчество,
- серию и номер паспорта,
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) заявителя и лиц, входящих в состав домохозяйства,
- адрес и счет в банке (в формате ИВАN), на который будет идти выплата,
- подписать упрощенное заявление (в случае его представления электронными средствами - с помощью квалифицированной электронной подписи).
Остальную информацию, необходимую для определения права домохозяйства на жилищную субсидию, Пенсионный фонд Украины получит от государственных реестров.
На основе полученных данных принимается решение о рассмотрении заявления.
Как подать заявление на жилищную субсидию в один клик через вебпортал Фонда
Для начала следует зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи.
Дальнейшие шаги можно увидеть на инфографике:
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