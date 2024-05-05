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Субсидия "в один клик". Пенсионный фонд объяснил, как быстро подать заявку

Украина, Воскресенье 05 мая 2024 15:49
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Субсидия "в один клик". Пенсионный фонд объяснил, как быстро подать заявку Фото: получить субсидию можно быстро (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине действует экспериментальный проект, который дает возможность максимально облегчить процедуру обращения граждан за жилищной субсидией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что ранее определенный механизм обращения за назначением субсидии с полным пакетом документов остается в силе и по желанию человека применяется в обычном порядке.

Как осуществляется упрощенная процедура

По экспериментальному проекту для назначения жилищной субсидии человек может подать только упрощенное заявление "в один клик" в электронной форме:

  • веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;
  • портал Действие.

Или в бумажной форме:

  • обратившись в избранный сервисный центр Фонда;
  • к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
  • направив заявление в адрес органа Фонда по почте.

В заявление необходимо внести

  • фамилия, имя и отчество,
  • серию и номер паспорта,
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) заявителя и лиц, входящих в состав домохозяйства,
  • адрес и счет в банке (в формате ИВАN), на который будет идти выплата,
  • подписать упрощенное заявление (в случае его представления электронными средствами - с помощью квалифицированной электронной подписи).

Остальную информацию, необходимую для определения права домохозяйства на жилищную субсидию, Пенсионный фонд Украины получит от государственных реестров.

На основе полученных данных принимается решение о рассмотрении заявления.

Как подать заявление на жилищную субсидию в один клик через вебпортал Фонда

Для начала следует зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи.

Дальнейшие шаги можно увидеть на инфографике:

Напомним, мы сообщали, что части украинцев, получающих субсидию на отопительный сезон, не продлили ее автоматически.

В материале РБК-Украина мы объясняли, что следует сделать, если вам не продлили субсидию автоматически.

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