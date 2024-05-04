Кому субсидию на неотопительный сезон не продлили автоматически: список

Фото: в Минсоцполитики рассказали, кому субсидию на неотопительный сезон не продлевали автоматически (Виталий Носач, РБК-Украина)

Части украинцам, которые получают субсидию на неотопительный сезон, не продлили ее автоматически. Для возобновления выплат нужно подать заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.