Кому субсидию на неотопительный сезон не продлили автоматически: список
Части украинцам, которые получают субсидию на неотопительный сезон, не продлили ее автоматически. Для возобновления выплат нужно подать заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
Как напомнили в ведомстве, часть украинцев с мая имеет право получать субсидию на неотопительный сезон.
Большинству выплаты продлевают автоматически, но отдельным категориям нужно подавать заявление и декларацию о доходах и расходах в Пенсионный фонд Украины. Это необходимо делать, если:
- заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Также заявление необходимо подавать и тем, кто имеет право на выплаты, но в отопительный сезон им назначали субсидию в размере 0,00 гривен.
Субсидии в Украине
Напомним, ранее стало известно, что проверить, назначена ли субсидия, можно только при помощи одного способа. Более детально об этом - в материале проекта РБК-Украина Styler.
К слову, пенсионеры, у которых нет страхового стажа, имеют право на временную помощь от государства. Она составляет более 2 тысяч гривен.
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