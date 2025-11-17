Украинских военных могут привлечь к обороне восточных границ ЕС от России, - еврокомиссар

"Было бы хорошо, если бы прошедшая боевой опыт украинская армия, после установления мира в Украине, была готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона - начиная с Балтийского региона и в Литве, наряду с немецкой бригадой и ротирующимися батальонами США", - отметил Кубилюс.

Он также уточнил, что любое развертывание украинских войск не повлияет на отправку Германией бронетанковой бригады в Литву, присутствие американских войск в регионе и положение о коллективной обороне НАТО по статье 5.

"Мы, литовцы, извлекли из нашей истории урок, что лучше иметь несколько гарантий своей безопасности", - заявил он, уточнив, что норма о коллективной обороне НАТО должна быть подкреплена собственными инициативами по безопасности ЕС "с четким механизмом их реализации".

Politico обращает внимание, что пока отправка украинских военных для помощи в защите границ ЕС - очень отдаленная перспектива, поскольку россияне продолжают свое наступление на востоке Украины, а диктатор Владимир Путин не показывает готовность пойти на компромиссы для завершения войны.