Украинские моряки освобождены из пиратского плена в Сенегале

Иллюстративное фото: атака пиратов на корабль (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из пиратского плена в Сенегале благодаря усилиям судовладельца и украинского посольства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

Речь идет об инциденте, который произошел 3 декабря 2025 года. Тогда на судно под флагом Португалии напали пираты в территориальных водах Экваториальной Гвинеи.

По данным Департамента консульской службы МИД Украины, тогда были захвачены все девять членов экипажа, среди которых оказались и двое украинцев.

Данный инцидент привлек внимание международного сообщества и украинских дипломатов, которые безотлагательно начали координацию действий для освобождения пленных. С тех пор судовладелец вместе с представителями Посольства Украины в Сенегале активно работали над обеспечением безопасного возвращения моряков.

И вот 25 декабря 2025 года пленные были освобождены. Это произошло благодаря скоординированным действиям судовладельца, его представителей и сотрудников Посольства Украины в Сенегале.

Украинские дипломаты отметили, что успешное возвращение моряков стало возможным благодаря оперативной коммуникации и международной поддержке.

Моряков сразу передали медикам для осмотра, и сейчас их состояние оценивают как удовлетворительное. Все возвращаются домой, где их ждут родные и близкие.

 

Атаки пиратов

Напомним, что в марте 2024 года индийский военно-морской флот передал 35 задержанных сомалийских пиратов полиции Мумбаи. Эти лица станут первыми, кого привлекут к ответственности по антипиратскому закону Индии, принятому в 2022 году.

Ранее индийские военно-морские силы с участием сил специального назначения отбили грузовое судно у пиратов Сомали и спасли 17 членов экипажа.

Кстати, в свое время в ООН отмечали необходимость повышенной готовности к пиратским атакам у африканского побережья, поскольку последние захваты судов вызывают беспокойство, что обхождение судов вокруг Красного моря и Суэцкого канала может увеличить количество таких инцидентов.

