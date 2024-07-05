Украинских мужчин не будут пускать за границу без военно-учетного документа, - ГПСУ

Он напомнил, что 16 июля истекает двухмесячный срок, в течение которого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были стать на воинский учет или обновить военно-учетные данные.

"Учитывая это, начиная с 00:00 17 июля, пограничники при пересечении государственной границы Украины на выезд будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы. В случае отсутствия военно-учетного документа, пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины", - отметил Демченко.

Он также уточнил, что еще одной причиной для отказа в пересечении границы будет статус "розыска". В таких случаях на место будут вызывать сотрудников полиции.

По словам Демченко, категории лиц, которым разрешен выезд из Украины, не изменились.

Спикер ГПСУ напомнил, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть отсрочка, а также те, кто исключен из воинского учета по состоянию здоровья, имеют право на пересечение границы при наличии информации в военно-учетных документах о получении такой отсрочки (исключении из воинского учета).