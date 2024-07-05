Українських чоловіків не пускатимуть за кордон без військово-облікового документа, - ДПСУ

Він нагадав, що 16 липня закінчується двомісячний термін, протягом якого чоловіки віком від 18 до 60 років мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані.

"З огляду на це, починаючи з 00:00 17 липня, прикордонники при перетині державного кордону України на виїзд перевірятимуть у всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники будуть відмовляти у перетині державного кордону на виїзд з України", - зазначив Демченко.

Він також уточнив, що ще однією причиною відмови у перетині кордону буде статус "розшуку". У таких випадках на місце викликатимуть співробітників поліції.

За словами Демченка, категорії осіб, яким дозволено виїзд з України, не змінилися.

Спікер ДПСУ нагадав, що українські чоловіки віком від 18 до 60 років, у яких є відстрочка, а також ті, хто виключений з військового обліку за станом здоров'я, мають право на перетин кордону за наявності інформації у військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку).