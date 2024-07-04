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Электронные повестки и не только. Минобороны опровергло топ-5 фейков о "Резерв+"

Украина, Четверг 04 июля 2024 21:15
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Электронные повестки и не только. Минобороны опровергло топ-5 фейков о "Резерв+" Фото: названы наиболее популярные фейки о "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

После начала работы приложения "Резерв+" часть украинцев боится воспользоваться им для обновления данных и делает это офлайн. Причиной такого страха являются фейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заместителя министра обороны Украины Екатерину Черногоренко в Facebook.

По ее словам, Минобороны собрало топ-5 "страхов" для украинских мужчин, которые касаются приложения "Резерв+".

Военно-учетный документ в "Резерв+" не имеет ценности

Черногоренко подчеркнула, что "Резерв+" и, к примеру, ЦНАПы генерируют одинаковые военно-учетные документы, которые приравниваются к военному билету и временному удостоверению. С таким документом можно даже пересекать границу.

Статус "в розыске" из-за обновления данных

По словам замминистра, статус “в розыске” появляется не из-за обновления данных. Его присваивают в случае, если, к примеру, человеку вручили повестку, а он по ней не пришел в ТЦК.

При помощи приложения можно узнать о потенциальной проблеме онлайн, а не во время задержания из-за розыска соответствующими органами.

Возможность кражи данных в "Резерв+"

Черногоренко подчеркнула, что приложение прошло все необходимые проверки по безопасности. Также "Резерв+" только отображает информацию из реестра "Оберіг" и не сохраняет ее на собственных серверах.

Такая информация попадает в "Оберіг" и при обновлении данных в ЦНАПах. Доступ к базе данных "Оберіг" имеют только уполномоченные органы.

Электронные повестки

Как рассказала чиновница, повесток в "Резерв+" не будет, поскольку это не предусмотрено законом.

"То есть, она (электронная повестка - ред.) не прописана в официальных документах. Потому ее и не может быть в "Резерв+", - добавила она.

"Резерв+" отслеживает геолокацию

Черногоренко подчеркнула, что слухи об отслежке геолокации являются конспирологической теорией.

"На самом деле, в любом смартфоне можно проверить, какие приложения имеют доступ к геоданным или их запрашивают. Вы лично можете проверить, что у "Резерв+" нет никакой нужды в геолокации", - уточнила замминистра.

Стоит заметить, что одна из главных функций приложения "Резерв+" - обновление военно-учетных данных онлайн. Его запустили после того, как украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали обновить данные до 16 июля.

Недавно Черногоренко отмечала, что подтверждает факт обновления данных в "Резерв+" метка времени, которая появляется в электронном военно-учетном документе.

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