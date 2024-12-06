День ВСУ: когда появился праздник и почему его отмечают именно 6 декабря

Ежегодно 6 декабря отмечают День сбойных сил Украины. Этот праздник общий для всех родов и видов войск. Традиционно в этот день награждают военнослужащих, а также чествуют погибших защитников.

Почему День ВСУ отмечают именно 6 декабря

После провозглашения Независимости 24 августа 1991 года возникла необходимость законодательно закрепить функции и обязанности именно украинских вооруженных сил.

"6 декабря 1991 года приняли два закона – "Закон Украины об обороне" и "Закон Украины о Вооруженных силах". С этого момента начался отсчет истории ВСУ. По странному стечению обстоятельств эта дата совпала с началом Первого зимнего похода армии УНР в 1919 году", – рассказал в комментарии РБК-Украина военный историк Василий Павлов, глава общественной организации "Центр милитарной истории".

До полномасштабной войны 6 декабря устраивали праздничные концерты, сейчас в целях безопасности они не проводятся. Традиционно в день ВСУ вручают награды нашим защитникам, возлагают цветы к памятникам на военных мемориалах. Также с 2009 года к празднику ежегодно присуждают Премию имени Богдана Хмельницкого за лучшее освещение военной тематики в произведениях литературы и искусства в нескольких номинациях.

"Иногда можно услышать, что это "совковые" традиции, но я бы советовал людям посмотреть, как проходят официальные церемонии празднования любого государственного праздника, связанного с военной историей, за кордом. Это абсолютно традиционные церемонии, которые проводятся во всем мире. Почитать наших военных нужно не только 6 декабря, а ежедневно. Также не стоит превращать профессиональный праздник людей, которые ежедневно сталкиваются с гибелью побратимов, в очередной культ смерти, это безответственно", – добавляет эксперт.

Отметим, что 6 декабря отмечают общий праздник для всех родов войск, также есть отдельные даты праздников для каждого из видов вооруженных сил.

6 декабря отмечают общий праздник для всех родов войск в Украине (фото: Getty Images)

Какая структура Вооруженных сил Украины

Вооруженные силы Украины состоят из руководящего органа – Генштаба и трех видов вооруженных сил – сухопутных, воздушных, морских, а еще отдельных родов войск, не входящих в упомянутые виды вооруженных сил и вспомогательных подразделений:

сухопутные войска

воздушные силы

военно-морские силы

десантно-штурмовые войска

силы специальных операций

силы территориальной обороны

силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины

Кроме этого, есть и другие службы, такие как командование сил логистики, вооружения, тыл, командование сил поддержки, другие воинские части, а также вузы, учреждения, не принадлежащие к видам ВСУ.

По численности личного состава ЗСУ занимает 17 место в мире по состоянию на 2024 год. Сейчас в нашей армии около 880 тыс. действующих военнослужащих и 1 миллион в резерве. В ВСУ служит почти 68 тыс. женщин, в зонах активных боевых действий находится около 5 тыс. человек.

Сейчас в рядах ВСУ около 68 тыс. женщин (фото: Getty Images)

Официальным лозунгом ВСУ являются "За Украину, за ее волю", эти слова вышитые на боевых флагах нашей армии. Их взяли из поэзии Николая Вороного, которую он написал в 1917 году. Стихотворение положили на музыку и оно вместе с "Червоною калиною" долгое время было официальным фанфаром президента Украины.

Исторически формирование национальных вооруженных сил связывают с армией УНР (вторая декада ХХ века), а также украинскими военными формированиями в составе Цисарской и Королевской армии Австро-Венгрии, а именно легиона Украинских Сечевых Стрельцов. Интересно, что первой женщиной-офицером в мире стала именно украинка – Елена Степанив, которая воевала в составе Сечевых Стрельцов во время Первой мировой.

Эмблема Вооруженных сил Украины (фото: Википедия)

Как ВСУ отошли от принципов советской армии

После распада СССР Украина унаследовала одну из самых мощных группировок войск в Европе, оснащенную ядерным оружием и современными образцами военной техники. Однако вместе с тем встал вопрос о формировании собственных подходов к организации армии.

Еще в начале 90-х автор "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лукьяненко во время одной из встреч с военными заявил, что не стоит тянуть в новое украинское войско старую нумерацию, названия и символику из советской армии. Тогда эту идею офицеры не приняли всерьез. Отход от советских принципов начался только после начала вооруженной агрессии России на востоке Украины в 2014 году.

"Вооруженные силы любого государства – это отражение общества. За 30 лет ВСУ прошли эволюцию. Многие моменты от Советской армии уже ушли в прошлое. К нашему счастью в 2014-15 годах начался реальный переход от "малой советской армии" к действительно умелым Вооруженным силам Украины", – говорит Павлов.

После начала АТО украинскую армию увеличили до 250 тысяч человек, также возросло финансирование. В 2015 году из полного названия воинских частей, учреждений и органов ВСУ изъяли почетные наименования и государственные награды времен СССР, в 2016 году исключили слово "гвардейское" из почетных наименований военных подразделений ВСУ.

Именно тогда в ВСУ начался процесс поиска почетных названий, опирающихся на украинскую военную историческую традицию. В результате чего 24-ю бригаду назвали в честь короля Даниила, 72-я бригада получила название Черных запорожцев, а 93-я бригада – Холодный овраг.

Украинская армия за 30 лет прошла настоящую эволюцию (фото: Getty Images)

С 2014 года инструкторы из стран НАТО начали работать в Украине и передавать нашим бойцам свой опыт. Особенно сотрудничество усилилось после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"НАТО часто ставят нашим ВСУ в пример, но какая страна из этого блока три года сдерживает российскую агрессию? У нас должен быть свой путь развития армии и мы уже идем по нему. Сейчас даже видим, что уже НАТО учится чему-то у нас", – отмечает Павлов.

В ВСУ сейчас служат около 880 тыс. военных (фото: Getty Images)