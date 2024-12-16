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Украинские защитники уничтожили ДРГ, которую россияне назвали "прорывом в Сумской области", - ССО

Иллюстративное фото: украинские защитники уничтожили ДРГ, которую россияне назвали "прорывом в Сумской области" (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Российские пропагандисты 10 декабря заявили об "успешном прорыве" через украинскую границу в Сумской области и даже "захвате пограничного села". Однако украинские военные это опровергли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО Украины.

Отмечается, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника пыталась проникнуть через границу Украины, однако была вовремя обнаружена операторами Сил специальных операций ВСУ.

Благодаря профессиональной работе дронов и тщательному отслеживанию маршрута противника, украинские военные нанесли значительные потери российским диверсантам.

Сообщается, что уцелевшие оккупанты были вынуждены бежать на российскую сторону границы.

"Но операторы ССО догнали их и ликвидировали", - заявили украинские военные.

 

Ситуация в Сумской области

Оперативная ситуация в Сумской области остается сложной из-за интенсивных обстрелов и постоянной угрозы диверсий со стороны российских войск.

Пограничные районы области продолжают подвергаться вражеским атакам, включая артиллерийские обстрелы и удары дронами.

В Сумской ОГА сообщают, что ситуация в регионе контролируемая, несмотря на заявления российских пропагандистов.

Напомним, что 10 декабря, когда в РФ заявили о якобы "прорыве границы", в ОВА предупредили, что это фейк.

 

Подробнее о том, что происходит в регионе - в материале РБК-Украина.

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Сумская областьДРГ