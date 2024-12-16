Украинские защитники уничтожили ДРГ, которую россияне назвали "прорывом в Сумской области", - ССО

Отмечается, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника пыталась проникнуть через границу Украины, однако была вовремя обнаружена операторами Сил специальных операций ВСУ.

Благодаря профессиональной работе дронов и тщательному отслеживанию маршрута противника, украинские военные нанесли значительные потери российским диверсантам.

Сообщается, что уцелевшие оккупанты были вынуждены бежать на российскую сторону границы.

"Но операторы ССО догнали их и ликвидировали", - заявили украинские военные.

Ситуация в Сумской области

Оперативная ситуация в Сумской области остается сложной из-за интенсивных обстрелов и постоянной угрозы диверсий со стороны российских войск.

Пограничные районы области продолжают подвергаться вражеским атакам, включая артиллерийские обстрелы и удары дронами.

В Сумской ОГА сообщают, что ситуация в регионе контролируемая, несмотря на заявления российских пропагандистов.

Напомним, что 10 декабря, когда в РФ заявили о якобы "прорыве границы", в ОВА предупредили, что это фейк.